ЕС не поддержал предложение по использованию активов РФ на нужды Киева

ЕС не поддержал предложение по использованию активов РФ на нужды Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Члены Евросоюза не смогли согласовать предложение еврокомиссии по использованию активов России на нужды Киева. Об этом по итогам саммита пишет РИА Новости.И уточняется, что "в соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться иммобилизованными" до окончания конфликта и выплат ущерба Украине.Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, страны ЕС опасаются последствий экспроприации российских активов.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

