Члены Евросоюза не смогли согласовать предложение еврокомиссии по использованию активов России на нужды Киева. Об этом по итогам саммита пишет РИА Новости.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Члены Евросоюза не смогли согласовать предложение еврокомиссии по использованию активов России на нужды Киева. Об этом по итогам саммита пишет РИА Новости.И уточняется, что "в соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться иммобилизованными" до окончания конфликта и выплат ущерба Украине.Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, страны ЕС опасаются последствий экспроприации российских активов.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
ЕС не поддержал предложение по использованию активов РФ на нужды Киева
Страны Евросоюза не согласовали предложение ЕК по использованию активов России
23:57 23.10.2025 (обновлено: 23:59 23.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Члены Евросоюза не смогли согласовать предложение еврокомиссии по использованию активов России на нужды Киева. Об этом по итогам саммита пишет РИА Новости.
"Европейский совет обязуется удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах, включая ее военные и оборонные расходы. В связи с этим Европейский совет предлагает Европейской комиссии как можно скорее представить варианты финансовой поддержки, основанные на оценке финансовых потребностей Украины, и призывает Европейскую комиссию и Совет продолжить работу, чтобы Европейский совет мог вернуться к этому вопросу на своем следующем заседании", - указывается в итоговом документе.
И уточняется, что "в соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться иммобилизованными" до окончания конфликта и выплат ущерба Украине.
Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, страны ЕС опасаются последствий экспроприации российских активов.
"Речь идет о замороженных российских активах, а конкретно Центрального банка России. Дебаты продолжаются все время. Ибо могут быть последствия. Пока никто нигде на свете не принял такого решения", - сказал Туск.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.