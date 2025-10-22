https://crimea.ria.ru/20251022/zelenskiy-odobril-otpravku-moryakov-na-ukrainskie-korabli-v-portakh-nato-1150346211.html
Зеленский одобрил отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО
Зеленский одобрил отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Зеленский одобрил отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО
Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной радой закон, разрешающий направление украинских военных за пределы страны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной радой закон, разрешающий направление украинских военных за пределы страны. Это следует из информации на сайте ВРУ.Как ранее пояснял министр обороны Денис Шмыгаль, закон необходим для того, чтобы украинские военные осваивали натовскую военную технику.В марте 2025 года Зеленский подписал закон, разрешающий нахождение подразделений ВСУ на территории других государств в период действия военного положения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Зеленский одобрил отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО
Зеленский подписал закон об отправке моряков на украинские корабли в портах стран НАТО