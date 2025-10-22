Рейтинг@Mail.ru
Зеленский одобрил отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Зеленский одобрил отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО
Зеленский одобрил отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Зеленский одобрил отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО
Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной радой закон, разрешающий направление украинских военных за пределы страны. Это следует из информации на... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T11:58
2025-10-22T11:58
всу (вооруженные силы украины)
украина
нато
владимир зеленский
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной радой закон, разрешающий направление украинских военных за пределы страны. Это следует из информации на сайте ВРУ.Как ранее пояснял министр обороны Денис Шмыгаль, закон необходим для того, чтобы украинские военные осваивали натовскую военную технику.В марте 2025 года Зеленский подписал закон, разрешающий нахождение подразделений ВСУ на территории других государств в период действия военного положения.
всу (вооруженные силы украины), украина, нато, владимир зеленский, в мире
Зеленский одобрил отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО

Зеленский подписал закон об отправке моряков на украинские корабли в портах стран НАТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной радой закон, разрешающий направление украинских военных за пределы страны. Это следует из информации на сайте ВРУ.
В тексте документа отмечается, что Киев отправит 106 военных для службы на корвете военно-морских сил Украины "Гетман Иван Мазепа" в Турцию, а также по 39 моряков – на каждый из противоминных кораблей "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ" в Великобританию. Для управления дивизиона противоминных кораблей флотилии направят 20 военнослужащих.
Как ранее пояснял министр обороны Денис Шмыгаль, закон необходим для того, чтобы украинские военные осваивали натовскую военную технику.
В марте 2025 года Зеленский подписал закон, разрешающий нахождение подразделений ВСУ на территории других государств в период действия военного положения.
Лента новостейМолния