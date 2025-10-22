https://crimea.ria.ru/20251022/zelenskiy-odobril-otpravku-moryakov-na-ukrainskie-korabli-v-portakh-nato-1150346211.html

Зеленский одобрил отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО

Зеленский одобрил отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО - РИА Новости Крым, 22.10.2025

Зеленский одобрил отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО

Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной радой закон, разрешающий направление украинских военных за пределы страны. Это следует из информации на... РИА Новости Крым, 22.10.2025

2025-10-22T11:58

2025-10-22T11:58

2025-10-22T11:58

всу (вооруженные силы украины)

украина

нато

владимир зеленский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146619526_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_39da6d566dcb5c398f732718b170885d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной радой закон, разрешающий направление украинских военных за пределы страны. Это следует из информации на сайте ВРУ.Как ранее пояснял министр обороны Денис Шмыгаль, закон необходим для того, чтобы украинские военные осваивали натовскую военную технику.В марте 2025 года Зеленский подписал закон, разрешающий нахождение подразделений ВСУ на территории других государств в период действия военного положения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), украина, нато, владимир зеленский, в мире