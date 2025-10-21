Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд уточнил правила списания долгов семей погибших бойцов СВО - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Верховный суд уточнил правила списания долгов семей погибших бойцов СВО
Верховный суд уточнил правила списания долгов семей погибших бойцов СВО - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Верховный суд уточнил правила списания долгов семей погибших бойцов СВО
В случае гибели российского военнослужащего на СВО кредитные обязательства членов его семьи прекращаются вне зависимости от того, когда бойца призвали на... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T18:10
2025-10-21T17:55
россия
новости
новости сво
участники сво
долги
верховный суд россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В случае гибели российского военнослужащего на СВО кредитные обязательства членов его семьи прекращаются вне зависимости от того, когда бойца призвали на службу. Об этом говорится в разъяснении Верховного суда РФ по итогам рассмотрения жалобы вдовы погибшего участника спецоперации.Ранее в суд высшей инстанции обратилась жительница Москвы, вдова погибшего в ходе СВО военнослужащего. Она пожаловалась на коллекторское агентство, которое выкупило у банка ее долг по кредиту.Суд первой инстанции и апелляция сочли, что положения закона, предусматривающего полное списание кредитных обязательств для членов семей погибших военнослужащих, не распространяются на договоры, заключенные до февраля 2022 года. И постановил взыскать с женщины в пользу коллекторов 569 тысяч рублей.Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда поддержала вдову и отменила решения предыдущих инстанций, отказав коллекторам в удовлетворении требований о взыскании задолженности.
россия
Новости
Верховный суд уточнил правила списания долгов семей погибших бойцов СВО

Долги семей погибших на СВО военных спишут независимо от сроков призыва бойцов на службу

18:10 21.10.2025
 
Тренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В случае гибели российского военнослужащего на СВО кредитные обязательства членов его семьи прекращаются вне зависимости от того, когда бойца призвали на службу. Об этом говорится в разъяснении Верховного суда РФ по итогам рассмотрения жалобы вдовы погибшего участника спецоперации.
Ранее в суд высшей инстанции обратилась жительница Москвы, вдова погибшего в ходе СВО военнослужащего. Она пожаловалась на коллекторское агентство, которое выкупило у банка ее долг по кредиту.
Суд первой инстанции и апелляция сочли, что положения закона, предусматривающего полное списание кредитных обязательств для членов семей погибших военнослужащих, не распространяются на договоры, заключенные до февраля 2022 года. И постановил взыскать с женщины в пользу коллекторов 569 тысяч рублей.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда поддержала вдову и отменила решения предыдущих инстанций, отказав коллекторам в удовлетворении требований о взыскании задолженности.
"В случае гибели военнослужащего при выполнении задач в период проведения специальной военной операции, прекращаются обязательства членов его семьи по кредитным договорам, заключенным ими до дня его призыва на военную службу по мобилизации, либо до дня принятия им участия в специальной военной операции, либо до дня подписания им контракта", – разъяснил Верховный суд РФ.
