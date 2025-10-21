https://crimea.ria.ru/20251021/verkhovnyy-sud-utochnil-pravila-spisaniya-dolgov-semey-pogibshikh-boytsov-svo-1150335015.html

Верховный суд уточнил правила списания долгов семей погибших бойцов СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В случае гибели российского военнослужащего на СВО кредитные обязательства членов его семьи прекращаются вне зависимости от того, когда бойца призвали на службу. Об этом говорится в разъяснении Верховного суда РФ по итогам рассмотрения жалобы вдовы погибшего участника спецоперации.Ранее в суд высшей инстанции обратилась жительница Москвы, вдова погибшего в ходе СВО военнослужащего. Она пожаловалась на коллекторское агентство, которое выкупило у банка ее долг по кредиту.Суд первой инстанции и апелляция сочли, что положения закона, предусматривающего полное списание кредитных обязательств для членов семей погибших военнослужащих, не распространяются на договоры, заключенные до февраля 2022 года. И постановил взыскать с женщины в пользу коллекторов 569 тысяч рублей.Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда поддержала вдову и отменила решения предыдущих инстанций, отказав коллекторам в удовлетворении требований о взыскании задолженности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

