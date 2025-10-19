https://crimea.ria.ru/20251019/krymskiy-most--skolko-zhdat-proezda-seychas-1150291413.html
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края к вечеру воскресенья продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации. РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края к вечеру воскресенья продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Двумя часами ранее у пунктов досмотра со стороны Тамани находились 83 автомобиля.На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
