Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края к вечеру воскресенья продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации.
2025-10-19T17:06
2025-10-19T17:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края к вечеру воскресенья продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Двумя часами ранее у пунктов досмотра со стороны Тамани находились 83 автомобиля.На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

17:06 19.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края к вечеру воскресенья продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации.
"К 17:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 175 транспортных средств", - отмечается в сообщении.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Двумя часами ранее у пунктов досмотра со стороны Тамани находились 83 автомобиля.
На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
