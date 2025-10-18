https://crimea.ria.ru/20251018/glava-mokroy-orlovki-belgorodskoy-oblasti-ranen-posle-ataki-drona-vsu-1150278319.html
Глава Мокрой Орловки Белгородской области ранен после атаки дрона ВСУ
Глава Мокрой Орловки Белгородской области ранен после атаки дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Глава Мокрой Орловки Белгородской области ранен после атаки дрона ВСУ
Глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков ранен в результате атаки дрона ВСУ, сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T17:03
2025-10-18T17:03
2025-10-18T17:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков ранен в результате атаки дрона ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Отмечается, что Кулакова бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги. Для дальнейшего обследования и лечения он будет переведен в областную клиническую больницу.
Глава Мокрой Орловки Белгородской области ранен после атаки дрона ВСУ
Глава Мокрой Орловки Белгородской области Сергей Кулаков ранен после атаки дрона ВСУ