Глава Мокрой Орловки Белгородской области ранен после атаки дрона ВСУ - 18.10.2025
Глава Мокрой Орловки Белгородской области ранен после атаки дрона ВСУ
Глава Мокрой Орловки Белгородской области ранен после атаки дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Глава Мокрой Орловки Белгородской области ранен после атаки дрона ВСУ
Глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков ранен в результате атаки дрона ВСУ, сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T17:03
2025-10-18T17:03
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков ранен в результате атаки дрона ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Отмечается, что Кулакова бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги. Для дальнейшего обследования и лечения он будет переведен в областную клиническую больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков ранен в результате атаки дрона ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате атаки дрона ВСУ ранен глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа. Вражеский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка", - написал он в своем канале на платформе Max.

Отмечается, что Кулакова бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги. Для дальнейшего обследования и лечения он будет переведен в областную клиническую больницу.
