Глава Мокрой Орловки Белгородской области ранен после атаки дрона ВСУ

Глава Мокрой Орловки Белгородской области ранен после атаки дрона ВСУ

2025-10-18T17:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков ранен в результате атаки дрона ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Отмечается, что Кулакова бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги. Для дальнейшего обследования и лечения он будет переведен в областную клиническую больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

