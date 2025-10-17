Рейтинг@Mail.ru
Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье и покончил с собой - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье и покончил с собой
Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье и покончил с собой - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье и покончил с собой
Военнослужащий в воинской части в Подмосковье смертельно ранил контрактника, а затем покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащий в воинской части в Подмосковье смертельно ранил контрактника, а затем покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.Трагедия произошла в ночь на пятницу.Уточняется, что после этого он покончил с собой. Сейчас на месте стрельбы работает комиссия главного командования ВКС России, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10:49 17.10.2025 (обновлено: 10:58 17.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащий в воинской части в Подмосковье смертельно ранил контрактника, а затем покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.
Трагедия произошла в ночь на пятницу.
"Семнадцатого октября 2025 года в ночное время на территории воинской части в Подмосковье военнослужащий, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту", – говорится в сообщении.
Уточняется, что после этого он покончил с собой. Сейчас на месте стрельбы работает комиссия главного командования ВКС России, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
