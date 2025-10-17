https://crimea.ria.ru/20251017/voennyy-smertelno-ranil-kontraktnika-v-podmoskove-1150249104.html
Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье и покончил с собой
Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье и покончил с собой - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье и покончил с собой
Военнослужащий в воинской части в Подмосковье смертельно ранил контрактника, а затем покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу...
2025-10-17T10:49
2025-10-17T10:49
2025-10-17T10:58
московская область
происшествия
вооруженные силы россии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащий в воинской части в Подмосковье смертельно ранил контрактника, а затем покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.Трагедия произошла в ночь на пятницу.Уточняется, что после этого он покончил с собой. Сейчас на месте стрельбы работает комиссия главного командования ВКС России, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
московская область
московская область, происшествия, вооруженные силы россии
10:49 17.10.2025 (обновлено: 10:58 17.10.2025)