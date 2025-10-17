https://crimea.ria.ru/20251017/voennyy-smertelno-ranil-kontraktnika-v-podmoskove-1150249104.html

Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье и покончил с собой

2025-10-17T10:49

московская область

происшествия

вооруженные силы россии

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащий в воинской части в Подмосковье смертельно ранил контрактника, а затем покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа.Трагедия произошла в ночь на пятницу.Уточняется, что после этого он покончил с собой. Сейчас на месте стрельбы работает комиссия главного командования ВКС России, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

