Пять поездов "Таврия" в Крым задерживаются в пути

Пять поездов "Таврия", следующих в Крым, задерживаются в пути. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия", следующих в Крым, задерживаются в пути. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 12.00, задерживаются поезда:"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в компании.Причины отставания поездов от графика не уточняются.
12:09 17.10.2025 (обновлено: 12:11 17.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия", следующих в Крым, задерживаются в пути. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 12.00, задерживаются поезда:
—№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 15.10, опоздание 4,5 часа;
—№092 Москва – Севастополь, отправлением 15.10, опоздание 2,5 часа;
—№316 Адлер – Симферополь, отправлением 16.10, опоздание 2 часа;
—№195 Москва – Симферополь, отправлением 15.10, опоздание 1 час;
—№162 Пермь – Симферополь, отправлением 14.10, опоздание 1,5 часа;
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в компании.
Причины отставания поездов от графика не уточняются.
