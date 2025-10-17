https://crimea.ria.ru/20251017/pyat-poezdov-tavriya-v-krym-zaderzhivayutsya-v-puti-1150252273.html

Пять поездов "Таврия" в Крым задерживаются в пути

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия", следующих в Крым, задерживаются в пути. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 12.00, задерживаются поезда:"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в компании.Причины отставания поездов от графика не уточняются. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

