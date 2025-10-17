Рейтинг@Mail.ru
Пять поездов "Таврия" в Крым задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Пять поездов "Таврия" в Крым задерживаются в пути
Пять поездов "Таврия" в Крым задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Пять поездов "Таврия" в Крым задерживаются в пути
Пять поездов "Таврия", следующих в Крым, задерживаются в пути. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 17.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148509029_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e53ef573be494551f6eb6bd6a5cb62dd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия", следующих в Крым, задерживаются в пути. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 12.00, задерживаются поезда:"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в компании.Причины отставания поездов от графика не уточняются. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пять поездов "Таврия" в Крым задерживаются в пути

Пять поездов "Таврия" сообщением в Крым задерживаются в пути

12:09 17.10.2025 (обновлено: 12:11 17.10.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия", следующих в Крым, задерживаются в пути. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 12.00, задерживаются поезда:
  • №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 15.10, опоздание 4,5 часа;
  • №092 Москва – Севастополь, отправлением 15.10, опоздание 2,5 часа;
  • №316 Адлер – Симферополь, отправлением 16.10, опоздание 2 часа;
  • №195 Москва – Симферополь, отправлением 15.10, опоздание 1 час;
  • №162 Пермь – Симферополь, отправлением 14.10, опоздание 1,5 часа;
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в компании.
Причины отставания поездов от графика не уточняются.
