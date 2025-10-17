Рейтинг@Mail.ru
17.10.2025
Путин отметил профессионализм и искренность журналистов RT
Путин отметил профессионализм и искренность журналистов RT - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Путин отметил профессионализм и искренность журналистов RT
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив RT с 20-летием, отметив, что когда идея создания телеканала только возникла, он не подозревал, что она... РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив RT с 20-летием, отметив, что когда идея создания телеканала только возникла, он не подозревал, что она приобретет такой размах."Если по-честному сказать, когда сама идея создания Russia Today возникла, я не подозревал, что она приобретет такой размах, такое качество и будет так развиваться. Я вас с этим поздравляю", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.По его словам, Russia Today нашла какую-то свою особую нишу, свое место."Ответ на самом деле простой: потому что вы, несмотря на то давление, которое оказывается на журналистов Russia Today, на всякие запреты, на всякие санкции, на ограничения административного и финансового характера, вы говорите то, что думаете. И это очень часто не соответствует так называемому мировому информационному мейнстриму. Но именно это и профессионализм, с которым вы подаете эту информацию, искренность, с которой вы это делаете, и читаемая вашими зрителями правдивость, достоверность информации, которую вы даете, объективность – она подкупает", - сказал президент.Владимир Путин пожелал коллективу RT и в будущем нести миллионам людей во всем мире свою позицию по ключевым вопросам международной повестки."Думаю, что в этом и состоит весь смысл вашей работы и вашей жизни. Поздравляю вас с успехами!", - добавил он.
РИА Новости Крым
Новости
владимир путин (политик), rt, сми, международная медиагруппа "россия сегодня", новости
Путин отметил профессионализм и искренность журналистов RT

Путин поздравил коллектив RT с 20-летием

09:20 17.10.2025 (обновлено: 09:31 17.10.2025)
 
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив RT с 20-летием, отметив, что когда идея создания телеканала только возникла, он не подозревал, что она приобретет такой размах.
"Если по-честному сказать, когда сама идея создания Russia Today возникла, я не подозревал, что она приобретет такой размах, такое качество и будет так развиваться. Я вас с этим поздравляю", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
По его словам, Russia Today нашла какую-то свою особую нишу, свое место.
"Ответ на самом деле простой: потому что вы, несмотря на то давление, которое оказывается на журналистов Russia Today, на всякие запреты, на всякие санкции, на ограничения административного и финансового характера, вы говорите то, что думаете. И это очень часто не соответствует так называемому мировому информационному мейнстриму. Но именно это и профессионализм, с которым вы подаете эту информацию, искренность, с которой вы это делаете, и читаемая вашими зрителями правдивость, достоверность информации, которую вы даете, объективность – она подкупает", - сказал президент.
Владимир Путин пожелал коллективу RT и в будущем нести миллионам людей во всем мире свою позицию по ключевым вопросам международной повестки.
"Думаю, что в этом и состоит весь смысл вашей работы и вашей жизни. Поздравляю вас с успехами!", - добавил он.
