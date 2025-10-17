https://crimea.ria.ru/20251017/putin-pozdravil-kollektiv-rt-s-yubileem-1150246367.html

Путин отметил профессионализм и искренность журналистов RT

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив RT с 20-летием, отметив, что когда идея создания телеканала только возникла, он не подозревал, что она приобретет такой размах."Если по-честному сказать, когда сама идея создания Russia Today возникла, я не подозревал, что она приобретет такой размах, такое качество и будет так развиваться. Я вас с этим поздравляю", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.По его словам, Russia Today нашла какую-то свою особую нишу, свое место."Ответ на самом деле простой: потому что вы, несмотря на то давление, которое оказывается на журналистов Russia Today, на всякие запреты, на всякие санкции, на ограничения административного и финансового характера, вы говорите то, что думаете. И это очень часто не соответствует так называемому мировому информационному мейнстриму. Но именно это и профессионализм, с которым вы подаете эту информацию, искренность, с которой вы это делаете, и читаемая вашими зрителями правдивость, достоверность информации, которую вы даете, объективность – она подкупает", - сказал президент.Владимир Путин пожелал коллективу RT и в будущем нести миллионам людей во всем мире свою позицию по ключевым вопросам международной повестки."Думаю, что в этом и состоит весь смысл вашей работы и вашей жизни. Поздравляю вас с успехами!", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

