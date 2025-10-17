https://crimea.ria.ru/20251017/kakoy-segodnya-prazdnik-17-oktyabrya-1132123981.html

Какой сегодня праздник: 17 октября

Во всем мире сегодня отмечают День борьбы с нищетой, а еще День пения и День посиделок при свечах, в России – Ерофеев День, когда нельзя ходить в лес.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День борьбы с нищетой, а еще День пения и День посиделок при свечах, в России – Ерофеев День, когда нельзя ходить в лес. В этот день в 1902 году выпущен первый автомобиль марки Cadillac, в 1918 в Москве основан первый в мире государственный музей игрушки, а ровно через два десятилетия учреждены первые советские медали – "За отвагу" и "За боевые заслуги". Именинники дня – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, солистка группы "Город 312" Ая.Что празднуют в миреКаждый седьмой житель современного мира голодает, и каждый день на планете Земля от голода умирает около 20 тысяч детей. 17 октября 1987 года сто тысяч человек вышли на площадь Трокадеро в Париже, чтобы вспомнить жертв крайней нищеты, насилия и голода. С тех пор во всем мире эта дата считается Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты. Отметить этот день очень легко: просто накормите голодного и поделитесь с нуждающимся.Если вдруг взял и просто так кому-нибудь помог – душа начинает петь. Вот и замечательно! Ни в чем себе не отказывайте, ведь сегодня еще и Всемирный день пения. Кстати, неугомонные британские ученые доказали, что любители петь в караоке живут дольше, а еще они установили, что алкоголь плохо влияет на вокальные данные. Не знаем, как там у них в Британии, а у нас последнее утверждение вызывает желание доказать британским ученым обратное.Если сегодня в караоке вы не собираетесь, тогда зажигайте свечи и приглашайте друзей – надо же правильно отметить День посиделок при свечах. И тут снова вступает наука: оказывается, ужинать при свечах не менее полезно, чем петь. Эксперты провели контроль сердцебиения у группы добровольцев во время романтического ужина. У половины из них на столах стояли свечи, остальные ужинали при обычном освещении. Угадайте, у кого нормализовались ритмы сердечных сокращений? Правда, полезными можно считать только натуральные восковые свечки. Ароматизированные и подкрашенные могут навредить здоровью.А вот совет тем, кто хотел совершить прогулку по лесу: снимайте сапоги и оставайтесь дома. Лучше уж пойте. Или свечи жгите. Все дело в том, что в лесу вы можете повстречать Лешего. И скорее всего он будет в скверном настроении. Потому что сегодня – Ерофеев день. Если верить старинным русским поверьям, в этот день вообще лучше не выходить из дома.Еще сегодня с профессиональным праздником можно поздравить участковых терапевтов, а также отметить День нежности и День крайностей. Именины у Вероники, Виринеи, Владимира, Гурия, Павла, Петра, Степана, Михаила, Василия, Дмитрия.Знаменательные датыРовно 121 год назад в Детройте изобретатель Генри Мартин Лиланд придумал первый автомобиль на базе одноциллиндровых двигателей и назвал его Cadillac, в честь основателя города Антуана де Ламот-Кадильяка. Среди существующих сегодня американских автомобильных марок старше Cadillac только Buick. Кстати, заводить автомобиль при помощи электрического пускового устройства, а заодно оснастить его ходовыми огнями тоже впервые додумались на заводе Cadillac в 1912 году.В 1918 художник и искусствовед Николай Бартрам основал в Москве первый в мире государственный музей игрушки. Основу экспозиции составила его личная коллекция, состоящая в основном из уникальных игрушек ручной работы. А сегодня в музее собраны 113 тысяч единиц хранения, на которые ежегодно приходят посмотреть более 30 тысяч человек.В 1938 году для награждения воинов Красной Армии, Военно-Морского Флота и пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза были учреждены сразу две награды – медали "За отвагу" и "За боевые заслуги". Рекордсмен по награждению – сержант Красной армии Семен Грецов: был награжден медалью "За отвагу" шесть раз.Кто родился в этот деньЗаместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, действительный государственный советник Российской Федерации первого класса Дмитрий Песков сегодня отмечает 58-летие. В свободное время пресс-секретарь с удовольствием играет в большой теннис, также он увлекается лыжным спортом и шахматами. Правда, как признается сам Песков, работа не предполагает выходных, поэтому свободное время выпадет крайне редко.17 октября 1970 года в Фрунзе (ныне Бишкек) родилась Светлана Назаренко, которая сегодня является солисткой группы "Город 312" и известна публике под именем Ая. Кстати, 312 – ее счастливое число. Это международный телефонный код Бишкека, а еще номер первой московской квартиры, где поселилась певица, приехавшая покорять столицу. Договор с компанией "Реал Рекордс" тоже был подписан 3 декабря (3.12).Кроме того, сегодня родились советский кинорежиссер, создатель фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг, турецкий певец Таркан, американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актер Эминем (Маршалл Брюс Мэттерс).

