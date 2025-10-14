https://crimea.ria.ru/20251014/v-sevastopole-perekryli-reyd-1150178306.html

В Севастополе перекрыли рейд

В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне рейд в Севастополе перекрывали дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

