В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 14.10.2025
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города. РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T17:21
2025-10-14T17:21
2025-10-14T17:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне рейд в Севастополе перекрывали дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе перекрыли рейд
17:21 14.10.2025