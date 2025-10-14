https://crimea.ria.ru/20251014/reyd-v-sevastopole-zakryli-vtoroy-raz-za-polchasa-1150178992.html
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за полчаса
Паромы и катера через Севастопольскую бухту прекратили работу второй раз за полчаса. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T17:47
2025-10-14T17:47
2025-10-14T17:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера через Севастопольскую бухту прекратили работу второй раз за полчаса. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта."Морской пассажирский транспорт прекращает работу", - говорится в сообщении.Рейд был перекрыт в 17.20, ограничение было снято через пять минут.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:47 14.10.2025 (обновлено: 17:52 14.10.2025)