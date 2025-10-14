https://crimea.ria.ru/20251014/pod-omoforom-bogoroditsy-chetyre-glavnykh-pokrovskikh-khrama-v-krymu-1141023392.html

Под омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в Крыму

Под омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в Крыму

В честь одного из самых любимых в народе православных праздников – Покрова Пресвятой Богородицы – в Крыму названы несколько уникальных храмов. Так как полуостров – регион небольшой, все их можно объехать за один день.Самый старый ПокровскийСамый старый из покровских храмов – в Судаке. Он был заложен в 1819 году. В то время большинство жителей полуострова были мусульманами. Но помещики за собственные деньги возвели в приморском городе храм с колокольней. Новая церковь строилась исключительно на пожертвования прихожан, власть средства не выделила.Храм в форме равноконечного греческого креста в основании в стиле классицизма возводили в течение десяти лет при содействии графа Михаила Воронцова и под руководством грека Яни Сандета. Строили его в том числе и солдаты военного гарнизона Потемкина, который базировался в Генуэзской крепости неподалеку.Строящийся храм, возможно, видел с корабля Александр Пушкин, когда плыл из Феодосии в Гурзуф в 1820 году. А колокольня у Покровской церкви Судака выросла только к 1840 году. Она была поставлена отдельно.Часть имущества и иконостас в новострой перенесли из храма святого Матфея – древней каменной церкви, расположенной на территории Генуэзской крепости.В Покровском соборе как самой представительной церкви этого региона неоднократно бывали представители династии Романовых: императрица Мария Александровна с будущим царем Александром III и его супругой, семья Николая II.После Великой Отечественной войны храм использовался как телемастерская и часть помещений Дома пионеров. Это негативно сказалось на внешнем и внутреннем архитектурном образе здания.Сейчас церковь внутри расписана ликами в том числе и крымских святых, восстановлена колокольня, снесенная большевиками. В наши дни храм входит в список объектов культурного наследия регионального значения и является подворьем Кизилташского монастыря, который расположен в 15 километрах от Судака.Юный безбородый ХристосЕще один уникальный покровский храм расположен в поселке Нижняя Ореанда в пригороде Ялты. Эта церковь в стиле грузинских и византийских храмов была возведена в 1885 году по заказу великого князя Константина Николаевича Романова, брата императора Николая I.В этой покровской церкви в Ореанде служили праведный Иоанн Кронштадский, здесь неоднократно молились и причащались члены императорской семьи. Этот храм – "декорация" одной из сцен рассказа Чехова "Дама с собачкой".Храм возводили из остатков сгоревшего дворца, фактически летней дачи Константина Николаевича, который в имении бывал редко. Но имя для храма выбирал сам князь – в честь своего любимого праздника.Церковь решили строить в дубовой роще, чтобы не рубить деревья-великаны, алтарь храма смотрит не строго на восток, как положено, а на юго-восток. Но один из дубов использовали в качестве колокольни.Храм построен по проекту академика Алексея Авдева. Он же – автор Владимирского собора и храма-пирамиды на Братском мемориальном кладбище в Севастополе, нескольких часовен. За крымские церковные сооружения Императорская академия художеств произвела Авдеева в академики без выполнения специальной программы.Изюминкой храма в Ореанде стали мозаики Антонио Сальвиати. Смальты производства этого итальянского мастера известны по всей Европе и украшают общественные здания и соборы.К сожалению, мозаичные иконы и панно большей частью до нашего времени не сохранились, но можно считать чудом то, что, несмотря на все невзгоды советского времени, мозаика в куполе церкви осталась практически нетронутой. Там с вышины на людей смотрит юный Спаситель без бороды – очень редкий сюжет в иконографии.В 1927 году здание пострадало от землетрясения, храм закрыли, а в здании расположились по очереди тракторные мастерские, склад ядохимикатов и овощебаза.В 1960-х годах церковь хотели снести, но за нее вступились краеведы и добились признания памятником архитектуры.В 1992 году Покровский храм вернули верующим. В нем проводятся богослужения, проведена частичная реставрация.Шестипрестольный собор в СевастополеСвой Покровский храм есть и в Севастополе. Он стоит в самом центре города-героя, на улице Большой Морской. Собор был построен в 1892–1905 годах по проекту архитектора Валентина Фельдмана. Фельдман – автор многих проектов церквей в Крыму. Он в соавторстве с военным инженером Энбергом и скульптором Адамсоном построил в Севастополе Памятник затопленным кораблям, являющийся символом города. Фельдман также архитектор музея-панорамы обороны Севастополя.Покровский собор – пятикупольный, построен с элементами древнерусского стиля, у него есть верхний и нижний храм и шесть престолов – в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, великомученика Пантелеймона, апостолов Петра и Павла, преподобного Серафима Саровского, святого князя Владимира и святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.Собор построен из крымских стройматериалов – инкерманского и крымбальского камня.Интересно, что в мае 1917 года в храме были временно захоронены останки лейтенанта Петра Шмидта и нескольких матросов, расстрелянных на острове Березань.Во время Великой Отечественной войны собор сильно пострадал. После войны, несмотря на безбожное время, его настоятель сделал все, чтобы восстановить храм. И ему это удалось: богослужения проводились до 1962 года. После верующих выгнали, и в здании разместили городской архив и спортзал. В 1992 году храм снова вернули Церкви.На большом торговом путиПереместимся на север полуострова. Красивый старый храм в честь, пожалуй, главного осеннего православного праздника возведен в селе Войково в Первомайском районе. Когда шло строительство, оно называлось Айбары.Храм по проекту архитектора Хрисанфа Васильева строили шесть лет. По проектам этого же архитектора в начале ХХ века в Крыму были возведены храмы в Алупке, Гурзуфе и Перекопе.Церковь в честь Покровов проектировалась таким образом, чтобы вмещать 400-500 человек: это в четыре-пять раз больше, чем все население Айбара в те годы. Дело в том, что именно через Айбар шли торговые пути с севера на юг Крыма и обратно. То есть в нем могли молиться все приезжие. Также храм был рассчитан и на прихожан из пяти деревень, расположенных рядом с Айбаром, в которых своих церквей не было.Рядом с Покровской церковью построили крепкий каменный дом для священника с двумя сараями и погребом, а также трехъярусную колокольню. В 1928 году храм закрыли, в 1937 году разобрали колокольню. Спустя годы после Великой Отечественной войны в Покровской церкви был клуб, а затем склад, что, безусловно, привело к полной потере интерьера и большом ущербе для сооружения.В 1992 году храм был возвращен общине, а к 2003 году отреставрирован. Сейчас здание включено в список памятников архитектуры и культуры.

