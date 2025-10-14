https://crimea.ria.ru/20251014/kakoy-segodnya-prazdnik-14-oktyabrya-1131975956.html

Какой сегодня праздник: 14 октября

Какой сегодня праздник: 14 октября

Какой сегодня праздник: 14 октября

Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, в мире говорят о важности стандартов, а еще в этот день "родились" Винни-Пух и сыщик Шерлок Холмс. РИА Новости Крым, 13.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, в мире говорят о важности стандартов, а еще в этот день "родились" Винни-Пух и сыщик Шерлок Холмс.Что празднуют в миреПравославные верующие 14 октября отмечают Великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы (в народе – Покров день). На Руси в этот день было принято искать знаки, которые укажут на счастливую семейную жизнь, девушки молились о благополучном браке. Кроме этого, считалось, что в этот день заканчивается климатическая осень. Предполагалось, что если на Покров будет осенняя грязь, то через месяц пойдет сильный снег, а если нет – морозы наступят позже.ГОСТ, СанПиН, GMP – за этими непонятными, но всем знакомыми буквами скрывается важная часть существования индустриального общества. Ежегодно 14 октября по всему миру отмечает День стандартов. Праздник призван обратить внимание людей на важность единых стандартов в различных сферах деятельности человека. В 1946 в этот день в Лондоне открылась конференция национальный организаций по стандартизации. 25 стран, в том числе и СССР, приняли решение о создании Международной организации по стандартизации ISO.14 октября в России отмечают неофициальный День работников заповедного дела – людей, которые сохраняют и приумножают "зеленое" богатство нашей страны. В России числится 110 заповедников, 56 национальных парков, 60 заказников и 17 памятников природы, в общей сложности за этими местами ухаживают десять тысяч человек.Еще сегодня можно отпраздновать День чак-чака, День накопления жизненных сил, Всеобщий день музыки или же присоединиться к белорусам, которые отмечают День матери. Именины у Веры, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая, Ивана.Памятные датыВ 1843 году мир впервые услышал мелодию, которую мечтают услышать большинство девушек. В Потсдаме, на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь" по пьесе Уильяма Шекспира впервые прозвучал "Свадебный марш" Феликса Мендельсона."Элементарно, Ватсон!" – в 1892 году мир впервые узнал о существовании гениального сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона. 14 октября английский писатель Артур Конан Дойл опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса". Гениальный сыщик почти сразу же снискал всемирную славу благодаря своему уму, благородству и справедливости. Его по праву можно считать одним из самых популярных литературных героев. Кстати, по данным опросов британской социологической ассоциации, в среднем каждый пятый британец считает, что Шерлок Холмс реально существовал.В 1918 году в крымской столице состоялось торжественное открытие первого высшего учебного заведения региона – Таврического университета. Вуз прошел долгий путь и носил много имен: Крымский университет имени Фрунзе, Крымский государственный педагогический институт, Симферопольский государственный университет, с конца 1999 года и по 2015 год он назывался Таврический национальный университет имени Вернадского, сейчас это Крымский федеральный университет.В 1926 году в Лондоне в свет вышла первая книга Алана Милна о Винне-Пухе. Этот медвежонок покорил мир, став всеобщим любимцем и настоящим брендом.Кто родилсяВ 1890 году родился американский военный и государственный деятель, 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр. Его приход ознаменовал маленькую победу республиканцев после 20 лет непрерывного правления демократов, в государственной политике Штатов началась новая история.В 1934 году родился советский, российский и израильский актер, режиссер театра и кино, сценарист Михаил Козаков, знаменитый своими ролям в фильмах "Покровские ворота", "Любовь-морковь", "Борис Годунов", "Человек-амфибия". В 1957 году он удостоился Государственной премии СССР, а 1980-е годы получил звание Народного артиста РСФСР.Также в этот день родились советский и российский модельер Валентин Юдашкин, советский и российский футболист Виктор Онопко, американский певец Ашер и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

