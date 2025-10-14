Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 14 октября - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251014/kakoy-segodnya-prazdnik-14-oktyabrya-1131975956.html
Какой сегодня праздник: 14 октября
Какой сегодня праздник: 14 октября - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Какой сегодня праздник: 14 октября
Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, в мире говорят о важности стандартов, а еще в этот день "родились" Винни-Пух и сыщик Шерлок Холмс. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-14T00:00
2025-10-13T19:25
праздники и памятные даты
общество
новости
история
россия
в мире
кфу (крымский федеральный университет)
литература
культура
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111649/25/1116492550_0:323:5950:3670_1920x0_80_0_0_b86cb39ad4e90f300026df4e8c5a6e48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, в мире говорят о важности стандартов, а еще в этот день "родились" Винни-Пух и сыщик Шерлок Холмс.Что празднуют в миреПравославные верующие 14 октября отмечают Великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы (в народе – Покров день). На Руси в этот день было принято искать знаки, которые укажут на счастливую семейную жизнь, девушки молились о благополучном браке. Кроме этого, считалось, что в этот день заканчивается климатическая осень. Предполагалось, что если на Покров будет осенняя грязь, то через месяц пойдет сильный снег, а если нет – морозы наступят позже.ГОСТ, СанПиН, GMP – за этими непонятными, но всем знакомыми буквами скрывается важная часть существования индустриального общества. Ежегодно 14 октября по всему миру отмечает День стандартов. Праздник призван обратить внимание людей на важность единых стандартов в различных сферах деятельности человека. В 1946 в этот день в Лондоне открылась конференция национальный организаций по стандартизации. 25 стран, в том числе и СССР, приняли решение о создании Международной организации по стандартизации ISO.14 октября в России отмечают неофициальный День работников заповедного дела – людей, которые сохраняют и приумножают "зеленое" богатство нашей страны. В России числится 110 заповедников, 56 национальных парков, 60 заказников и 17 памятников природы, в общей сложности за этими местами ухаживают десять тысяч человек.Еще сегодня можно отпраздновать День чак-чака, День накопления жизненных сил, Всеобщий день музыки или же присоединиться к белорусам, которые отмечают День матери. Именины у Веры, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая, Ивана.Памятные датыВ 1843 году мир впервые услышал мелодию, которую мечтают услышать большинство девушек. В Потсдаме, на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь" по пьесе Уильяма Шекспира впервые прозвучал "Свадебный марш" Феликса Мендельсона."Элементарно, Ватсон!" – в 1892 году мир впервые узнал о существовании гениального сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона. 14 октября английский писатель Артур Конан Дойл опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса". Гениальный сыщик почти сразу же снискал всемирную славу благодаря своему уму, благородству и справедливости. Его по праву можно считать одним из самых популярных литературных героев. Кстати, по данным опросов британской социологической ассоциации, в среднем каждый пятый британец считает, что Шерлок Холмс реально существовал.В 1918 году в крымской столице состоялось торжественное открытие первого высшего учебного заведения региона – Таврического университета. Вуз прошел долгий путь и носил много имен: Крымский университет имени Фрунзе, Крымский государственный педагогический институт, Симферопольский государственный университет, с конца 1999 года и по 2015 год он назывался Таврический национальный университет имени Вернадского, сейчас это Крымский федеральный университет.В 1926 году в Лондоне в свет вышла первая книга Алана Милна о Винне-Пухе. Этот медвежонок покорил мир, став всеобщим любимцем и настоящим брендом.Кто родилсяВ 1890 году родился американский военный и государственный деятель, 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр. Его приход ознаменовал маленькую победу республиканцев после 20 лет непрерывного правления демократов, в государственной политике Штатов началась новая история.В 1934 году родился советский, российский и израильский актер, режиссер театра и кино, сценарист Михаил Козаков, знаменитый своими ролям в фильмах "Покровские ворота", "Любовь-морковь", "Борис Годунов", "Человек-амфибия". В 1957 году он удостоился Государственной премии СССР, а 1980-е годы получил звание Народного артиста РСФСР.Также в этот день родились советский и российский модельер Валентин Юдашкин, советский и российский футболист Виктор Онопко, американский певец Ашер и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111649/25/1116492550_355:0:5651:3972_1920x0_80_0_0_d24a82433051db21746526a6b29d0dda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости, история, россия, в мире, кфу (крымский федеральный университет), литература, культура, искусство , религия
Какой сегодня праздник: 14 октября

Что празднуют в России и в мире 14 октября

00:00 14.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Мария Орлова"Покров святой Богородицы" на потолке трапезной Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе
Покров святой Богородицы на потолке трапезной Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости Крым . Мария Орлова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, в мире говорят о важности стандартов, а еще в этот день "родились" Винни-Пух и сыщик Шерлок Холмс.

Что празднуют в мире

Православные верующие 14 октября отмечают Великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы (в народе – Покров день). На Руси в этот день было принято искать знаки, которые укажут на счастливую семейную жизнь, девушки молились о благополучном браке. Кроме этого, считалось, что в этот день заканчивается климатическая осень. Предполагалось, что если на Покров будет осенняя грязь, то через месяц пойдет сильный снег, а если нет – морозы наступят позже.
ГОСТ, СанПиН, GMP – за этими непонятными, но всем знакомыми буквами скрывается важная часть существования индустриального общества. Ежегодно 14 октября по всему миру отмечает День стандартов. Праздник призван обратить внимание людей на важность единых стандартов в различных сферах деятельности человека. В 1946 в этот день в Лондоне открылась конференция национальный организаций по стандартизации. 25 стран, в том числе и СССР, приняли решение о создании Международной организации по стандартизации ISO.
14 октября в России отмечают неофициальный День работников заповедного дела – людей, которые сохраняют и приумножают "зеленое" богатство нашей страны. В России числится 110 заповедников, 56 национальных парков, 60 заказников и 17 памятников природы, в общей сложности за этими местами ухаживают десять тысяч человек.
Еще сегодня можно отпраздновать День чак-чака, День накопления жизненных сил, Всеобщий день музыки или же присоединиться к белорусам, которые отмечают День матери.
Именины у Веры, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая, Ивана.

Памятные даты

В 1843 году мир впервые услышал мелодию, которую мечтают услышать большинство девушек. В Потсдаме, на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь" по пьесе Уильяма Шекспира впервые прозвучал "Свадебный марш" Феликса Мендельсона.
"Элементарно, Ватсон!" – в 1892 году мир впервые узнал о существовании гениального сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона. 14 октября английский писатель Артур Конан Дойл опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса". Гениальный сыщик почти сразу же снискал всемирную славу благодаря своему уму, благородству и справедливости. Его по праву можно считать одним из самых популярных литературных героев. Кстати, по данным опросов британской социологической ассоциации, в среднем каждый пятый британец считает, что Шерлок Холмс реально существовал.
В 1918 году в крымской столице состоялось торжественное открытие первого высшего учебного заведения региона – Таврического университета. Вуз прошел долгий путь и носил много имен: Крымский университет имени Фрунзе, Крымский государственный педагогический институт, Симферопольский государственный университет, с конца 1999 года и по 2015 год он назывался Таврический национальный университет имени Вернадского, сейчас это Крымский федеральный университет.
В 1926 году в Лондоне в свет вышла первая книга Алана Милна о Винне-Пухе. Этот медвежонок покорил мир, став всеобщим любимцем и настоящим брендом.

Кто родился

В 1890 году родился американский военный и государственный деятель, 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр. Его приход ознаменовал маленькую победу республиканцев после 20 лет непрерывного правления демократов, в государственной политике Штатов началась новая история.
В 1934 году родился советский, российский и израильский актер, режиссер театра и кино, сценарист Михаил Козаков, знаменитый своими ролям в фильмах "Покровские ворота", "Любовь-морковь", "Борис Годунов", "Человек-амфибия". В 1957 году он удостоился Государственной премии СССР, а 1980-е годы получил звание Народного артиста РСФСР.
Также в этот день родились советский и российский модельер Валентин Юдашкин, советский и российский футболист Виктор Онопко, американский певец Ашер и другие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовостиИсторияРоссияВ миреКФУ (Крымский федеральный университет)ЛитератураКультураИскусствоРелигия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 14 октября
23:21Удары по Украине: Харьков остался без света
22:43ЧП на нефтебазе в Феодосии и мир в Газе: главное за день
22:39На западе Крыма появится новый город-курорт
22:11Когда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода
21:47На пожарах в Севастополе погибли 11 человек
21:38Атаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подросток
21:32Серые схемы рушатся: налоговики Крыма доначислили в бюджет почти миллиард
21:17"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы
21:06Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру понедельника
20:48Сначала школы и сады – в Ялте стартовал отопительный сезон
20:36В Севастополе снова остановили морское сообщение
20:09В Крыму назвали главные причины абортов
19:48"Третьей мировой не будет": Трамп подписал мирную сделку по Газе
19:22"Кровь всей системы": в чем сила России в мировой гонке ИИ
19:01В Севастополе школьница угнала у родителей питбайк
18:49Рейд в Севастополе открыли
18:37На Солнце произошло 15 взрывов за сутки – чего ждать дальше
18:28В Севастополе отменили воздушную тревогу
Лента новостейМолния