Битва при Рущуке: как Кутузов избавил Россию от войны на два фронта

Битва при Рущуке: как Кутузов избавил Россию от войны на два фронта - РИА Новости Крым, 14.10.2025

Битва при Рущуке: как Кутузов избавил Россию от войны на два фронта

14 октября 1811 года, 214 лет назад, на берегу Дуная близ крепости Рущук русские войска под командованием генерала Михаила Кутузова на голову разбили турецкую

2025-10-14T16:32

2025-10-14T16:32

2025-10-14T16:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 14 октября 1811 года, 214 лет назад, на берегу Дуная близ крепости Рущук русские войска под командованием генерала Михаила Кутузова на голову разбили турецкую армию великого визиря Ахмет-паши. Сражение имело судьбоносное значение. Оно не только победоносно для России завершило очередную войну с Османской империей, но и спасло страну от полномасштабной войны на два фронта со всеми вытекающими из этого последствиями, поскольку Наполеон уже полноценно готовился к вторжению в нашу страну.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Реваншистские настроения ПортыВосьмая по счету война между Россией и Турции вспыхнула в 1806 году на фоне общей геополитической обстановки в Европе и роста реваншистских настроений Стамбула. В предыдущих двух войнах с турками (1768-1774 гг. и 1787-1791 гг.) Российская империя присоединила большие территории в Северном Причерноморье, включая Крым и земли между Южным Бугом и Днестром, и на Северном Кавказе. Османы при этом отказывалась от претензий на Грузию. Княжества Молдавия и Валахия возвращались Турции, но получили ряд политических преференций. В частности, Стамбул не имел права без одобрения Петербурга менять молдавских и валашских господарей (правителей). Кроме того, в Дунайских княжествах был учрежден институт российского консульства, который укреплял влияние петербургского двора в этих землях.Турки желали взять реванш за поражение, вернуть под свой контроль Черное море, Крым и Северное Причерноморье, отодвинув границы России на север и восток. К новой войне османских царедворцев активно подстрекала наполеоновская Франция, против которой Россия выступала в коалиции (уже четвертой по счету) с Британией, Швецией, Пруссией и Саксонией. Цель Парижа была очевидной – с помощью открытия нового фронта отвлечь русские силы и ослабить их присутствие на полях борьбы с Францией.Не последнюю роль в решении Порты снова выступить против России играл и тот фактор, что русские войска уже как два года воевали с Персией за контроль над Южным Кавказом, притом, что персов в этой войне активно поддерживала Великобритания – союзница Петербурга по антинаполеоновской коалиции.В конце концов, французскому посланнику в Стамбуле Себастиани удалось убедить Султана Селима III спровоцировать войну. Столкновение стало неизбежным после того, как турки закрыли для русских кораблей Босфор и Дарданеллы, стянули войска в междуречье Днестра и Прута (Бессарабия), а также в нарушение Ясского договора досрочно сместили ориентировавшихся на Петербург господарей Молдавии и Валахии. А наполеоновские войска к тому времени подошли к Висле и заняли Варшаву, вплотную приблизившись к русским границам.В ответ Петербург ввел в Молдавию и Валахию 40-тысячное войско с целью устрашения Стамбула. Крепости Хотин, Бендеры, Аккерман, Галац и Килия сдались без боя. Корпус генерал-лейтенанта Михаила Милорадовича занял Бухарест и тем самым спас город от бойни. Но турецкий султан все же объявил России войну.Начало войныНа начальном этапе войны успех сопутствовал России. Русские войска осадили Измаил, Милорадович разбил авангард турецкого визиря, шедший на Бухарест, эскадра адмирала Сенявина разгромила османский флот в Дарданелльском сражении, а силы Черноморского флота заняли Анапу. Кроме того, Порта терпела поражения и на кавказском фронте.В 1807 году было заключено перемирие. Почти весь 1808 год продолжались переговоры. Стамбул, несмотря на военные неудачи, не желал идти на уступки, а Россия не активизировала боевые действия, поскольку заключила с Наполеоном Тильзитский мир и вступила в войну со Швецией за финские земли и принуждение Стокгольма к блокаде Англии.Тем временем в Стамбуле произошел очередной переворот: султана Мустафу IV свергли, к власти пришел Махмуд III. Заручившись поддержкой Британии и Австрии, он в марте 1809 года возобновил боевые действия, кроваво подавив в Сербии восстание под руководством Георгия Карагеоргия.Однако очень быстро османы начали вновь терпеть поражения. Новый главнокомандующий русскими войсками князь Петр Багратион захватил дунайские крепости Гирсов и Матчин, разгромил движущиеся на Бухарест войска великого визиря Юсуфа Зияуддин-паша, а затем взяли и Измаил.1810 год также стал триумфальным для русской Дунайской армии, которая форсировала Дунай и захватила Туртукай, Базарджик, Силистрию, Никополь, Турно, Плевну, Рущук и другие города.Военная хитрость великого полководцаКампания следующего, 1811 года, во многом определялась осознанием неизбежности масштабного столкновения с Наполеоном. Командующим Дунайской армией был назначен генерал Михаил Илларионович Кутузов, который благодаря своему полководческому таланту должен был нанести османам решительный удар и как можно быстрее закончить войну. Вверенные ему войска насчитывали 46 тысяч человек, при том большая часть их была рассредоточена вдоль левого берега Дуная. Русским противостояла армия великого визиря Ахмет-паши численностью около 70 тысяч солдат.В июне 1811 года турки попытались отбить Рушук, но атака была отражена. Османы потеряли 5000 человек, русские – в десять раз меньше. Ахмет-паша приказал своим солдатам окапываться, ожидая, что Кутузов разовьет успех и пойдет в контрнаступление. Однако великий полководец не желал терять людей в лобовых атаках и пошел на хитрость: приказал уничтожить укрепления в Рущуке и отойти на левый берег Дуная.На правом берегу Дуная остались более 20 тысяч турок. Туда по приказу Кутузова скрытно переправился на плотах и паромах русский отряд генерал-лейтенанта Евгения Маркова (2500 всадников, 5000 пехотинцев, 38 орудий). Внезапный удар марковцев ошеломил турок, не ожидавших увидеть противника в своем тылу. Возникшая паника и дезорганизация в лагере османов была настолько сильной, что те, кто не погиб, просто разбежались. Отряд Маркова, потеряв лишь 9 человек обитыми и 40 ранеными, захватил всю брошенную артиллерию и с тыла открыл огонь по туркам на противоположном берегу Дуная. Одновременно они были атакованы с фронта войсками Кутузова и с реки подошедшими кораблями Дунайской военной флотилии.Крушение планов НаполеонаЗажатая со всех сторон турецкая армия не могла ни вырваться, ни получать подкрепление. Вскоре в осажденном лагере начался голод. Ахмет-паше удалось бежать. Начались переговоры. 5 декабря был подписан договор, по которому блокированная османская армия сдавала оружие и распределялась по лагерям на занятой русскими территории.А уже в мае 1812 года, за месяц до наполеоновского вторжения в Россию, между Петербургом и Стамбулом был заключен Бухарестский мирный договор. В состав России вошла Бессарабия, Валахия получила автономию, сербская автономия была расширена, а султан признал расширение российского влияния в Закавказье. Но самым главным последствием Бухарестского мирного договора стало крушение планов Бонапарта, рассчитывавшего, что турки продолжат оттягивать на себя значительные силы русской армии в ходе его нашествия в Россию. История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Но весьма вероятно, что если бы не успехи русских полководцев, солдат и дипломатов с турками, Отечественная война 1812 года могла пойти по куда более трагическому для нашей страны сценарию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

