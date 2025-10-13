Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: рынок сбережений физлиц в РФ за 9 месяцев вырос на 7% - РИА Новости Крым, 13.10.2025
ВТБ: рынок сбережений физлиц в РФ за 9 месяцев вырос на 7%
ВТБ: рынок сбережений физлиц в РФ за 9 месяцев вырос на 7% - РИА Новости Крым, 13.10.2025
ВТБ: рынок сбережений физлиц в РФ за 9 месяцев вырос на 7%
Рынок сбережений физлиц в РФ в январе-сентябре вырос на 7% и достиг 61,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Рынок сбережений физлиц в РФ в январе-сентябре вырос на 7% и достиг 61,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе месячный прирост рынка в сентябре ускорился до примерно 0,6%. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты, приток в которые составил порядка 1%. При этом рублевые средства до востребования, по оценке ВТБ, показали околонулевую динамику. Это связано с сезонным увеличением расходов населения и снижением ставок по сберегательным продуктам, поясняет банк."Несмотря на снижение ключевой ставки, банки продолжают предлагать привлекательные условия по среднесрочным депозитам, что поддерживает интерес клиентов к сберегательным продуктам. Ожидаем, что по итогам года объем рынка пассивов достигнет 66,2 триллиона, из которых 62,8 триллиона – в рублях. В годовом выражении это рост на 15% и 17% соответственно", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
ВТБ: рынок сбережений физлиц в РФ за 9 месяцев вырос на 7%

15:01 13.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Рынок сбережений физлиц в РФ в январе-сентябре вырос на 7% и достиг 61,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Объем рынка сбережений физлиц в России за девять месяцев 2025 года вырос примерно на 7%, достигнув по итогам сентября 61,5 триллиона рублей. Доля национальной валюты в структуре рынка остается стабильно высокой - около 95%, или 58,3 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе месячный прирост рынка в сентябре ускорился до примерно 0,6%. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты, приток в которые составил порядка 1%. При этом рублевые средства до востребования, по оценке ВТБ, показали околонулевую динамику. Это связано с сезонным увеличением расходов населения и снижением ставок по сберегательным продуктам, поясняет банк.
"Несмотря на снижение ключевой ставки, банки продолжают предлагать привлекательные условия по среднесрочным депозитам, что поддерживает интерес клиентов к сберегательным продуктам. Ожидаем, что по итогам года объем рынка пассивов достигнет 66,2 триллиона, из которых 62,8 триллиона – в рублях. В годовом выражении это рост на 15% и 17% соответственно", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
