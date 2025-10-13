https://crimea.ria.ru/20251013/vtb-rynok-sberezheniy-fizlits-v-rf-za-9-mesyatsev-vyros-na-7-1150156011.html
ВТБ: рынок сбережений физлиц в РФ за 9 месяцев вырос на 7%
ВТБ: рынок сбережений физлиц в РФ за 9 месяцев вырос на 7% - РИА Новости Крым, 13.10.2025
ВТБ: рынок сбережений физлиц в РФ за 9 месяцев вырос на 7%
Рынок сбережений физлиц в РФ в январе-сентябре вырос на 7% и достиг 61,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T15:01
2025-10-13T15:01
2025-10-13T14:50
втб
банк
финансы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_c5f9ef69df15d5882a36baabd47b6fc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Рынок сбережений физлиц в РФ в январе-сентябре вырос на 7% и достиг 61,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе месячный прирост рынка в сентябре ускорился до примерно 0,6%. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты, приток в которые составил порядка 1%. При этом рублевые средства до востребования, по оценке ВТБ, показали околонулевую динамику. Это связано с сезонным увеличением расходов населения и снижением ставок по сберегательным продуктам, поясняет банк."Несмотря на снижение ключевой ставки, банки продолжают предлагать привлекательные условия по среднесрочным депозитам, что поддерживает интерес клиентов к сберегательным продуктам. Ожидаем, что по итогам года объем рынка пассивов достигнет 66,2 триллиона, из которых 62,8 триллиона – в рублях. В годовом выражении это рост на 15% и 17% соответственно", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_c13127f03fccb408b094cb1abf893f9d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, банк, финансы, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Рынок сбережений физлиц в РФ в январе-сентябре вырос на 7% и достиг 61,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Объем рынка сбережений физлиц в России за девять месяцев 2025 года вырос примерно на 7%, достигнув по итогам сентября 61,5 триллиона рублей. Доля национальной валюты в структуре рынка остается стабильно высокой - около 95%, или 58,3 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе месячный прирост рынка в сентябре ускорился до примерно 0,6%. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты, приток в которые составил порядка 1%. При этом рублевые средства до востребования, по оценке ВТБ, показали околонулевую динамику. Это связано с сезонным увеличением расходов населения и снижением ставок по сберегательным продуктам, поясняет банк.
"Несмотря на снижение ключевой ставки, банки продолжают предлагать привлекательные условия по среднесрочным депозитам, что поддерживает интерес клиентов к сберегательным продуктам. Ожидаем, что по итогам года объем рынка пассивов достигнет 66,2 триллиона, из которых 62,8 триллиона – в рублях. В годовом выражении это рост на 15% и 17% соответственно", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.