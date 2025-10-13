https://crimea.ria.ru/20251013/vtb-rynok-sberezheniy-fizlits-v-rf-za-9-mesyatsev-vyros-na-7-1150156011.html

ВТБ: рынок сбережений физлиц в РФ за 9 месяцев вырос на 7%

ВТБ: рынок сбережений физлиц в РФ за 9 месяцев вырос на 7%

Рынок сбережений физлиц в РФ в январе-сентябре вырос на 7% и достиг 61,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Рынок сбережений физлиц в РФ в январе-сентябре вырос на 7% и достиг 61,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе месячный прирост рынка в сентябре ускорился до примерно 0,6%. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты, приток в которые составил порядка 1%. При этом рублевые средства до востребования, по оценке ВТБ, показали околонулевую динамику. Это связано с сезонным увеличением расходов населения и снижением ставок по сберегательным продуктам, поясняет банк."Несмотря на снижение ключевой ставки, банки продолжают предлагать привлекательные условия по среднесрочным депозитам, что поддерживает интерес клиентов к сберегательным продуктам. Ожидаем, что по итогам года объем рынка пассивов достигнет 66,2 триллиона, из которых 62,8 триллиона – в рублях. В годовом выражении это рост на 15% и 17% соответственно", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

