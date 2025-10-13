https://crimea.ria.ru/20251013/v-sevastopole-vo-vtoroy-raz-zakryli-reyd-i-ostanovili-paromy-1150154777.html

В Севастополе второй раз за день закрыли рейд и остановили паромы

В Севастополе второй раз за день закрыли рейд и остановили паромы

В Севастополе второй раз за день закрыли рейд и остановили паромы

В Севастополе второй раз за сутки остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает дептранс города.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за сутки остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает дептранс города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.В понедельник утром в Севастополе также перекрывали рейд. Тогда ограничение продлилось четыре часа. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

