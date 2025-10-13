Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T06:32
2025-10-13T06:33
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
логистика
севастополь
новости севастополя
крым
общественный транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне рейд в Севастополе перекрывали дважды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, севастополь, новости севастополя, крым, общественный транспорт
Рейд в Севастополе закрыт

В Севастополе не ходят катера и паромы

06:32 13.10.2025 (обновлено: 06:33 13.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВид на севастопольскую бухту
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.

В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Накануне рейд в Севастополе перекрывали дважды.
Морской транспортПаромы и катера в СевастополеЛогистикаСевастопольНовости СевастополяКрымОбщественный транспорт
 
