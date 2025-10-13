https://crimea.ria.ru/20251013/reyd-v-sevastopole-zakryt-1150143516.html

Рейд в Севастополе закрыт

В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне рейд в Севастополе перекрывали дважды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

