Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T06:32
2025-10-13T06:32
2025-10-13T06:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне рейд в Севастополе перекрывали дважды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе не ходят катера и паромы
06:32 13.10.2025 (обновлено: 06:33 13.10.2025)