Первую группу израильских заложников передали Красному кресту в Газе

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. ХАМАС освободил первых семерых израильских заложников, передав их представителям Красного креста в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.По информации Times of Israel, остальных 13 живых заложников освободят в 10 утра. Ожидается, что ХАМАС выдаст Израилю и тела погибших заложников.Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта. Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем.ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.План ТрампаВ сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.Нетаньяху поддержал план. Если движение откажется принять план, он пообещал "довести дело до конца".Решение ХАМАСПалестинское движение согласилось передать управление сектором Газа. При этом замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук отметил, что освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереальны в нынешних условиях.Движение также заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

