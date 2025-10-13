https://crimea.ria.ru/20251013/kakoy-segodnya-prazdnik-13-oktyabrya-1131975292.html

Какой сегодня праздник: 13 октября

Какой сегодня праздник: 13 октября - РИА Новости Крым, 13.10.2025

Какой сегодня праздник: 13 октября

Сегодня отмечают Международный день по уменьшению опасности бедствий и Всемирный день борьбы с тромбозом. В этот день Гринвичский меридиан стал "нулевым"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Сегодня отмечают Международный день по уменьшению опасности бедствий и Всемирный день борьбы с тромбозом. В этот день Гринвичский меридиан стал "нулевым". Родились в этот день Маргарет Тэтчер, Марк Захаров и Ив Монтан.Что празднуют в миреМеждународный день по снижению риска бедствий отмечается ежегодно 13 октября. Дата была учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2009 года. Однако сначала имела иное название – Международный день по уменьшению опасности бедствий. Решение о переименовании было принято в 2018 году.В профессиональной медицинской среде 13 октября отмечается Всемирный день борьбы с тромбозом. Дата приурочена ко дню рождения выдающегося немецкого ученого Рудольфа Вирхова, пионера в области патофизиологии тромбоза, и призвана придать широкое распространение информации о болезни, причинах ее возникновения, факторах риска, симптомах, профилактике и лечении.Еще в этот четверг можно отметить Всемирный день яйца, День засыпающих деревьев, Международный день скептика, День без бюстгальтера и Всемирный день неудачников. Именины у Григория, Михаила, Петра, Александра, Полины, Эдуарда, Василия, Леонида, Алексея.Знаменательные событияЗакладка первого камня в основание резиденции президентов США состоялась 13 октября 1792 года. Участок для строительства на Пенсильвания-авеню выбирал лично первый президент США Джордж Вашингтон. Автором проекта выступил архитектор ирландского происхождения Джеймс Хобэн. Строительство "Белого Дома" продолжалось восемь лет, а его первыми жильцами стали второй президент США Джон Адамс с супругой Абигайль. Свое название резиденция получила благодаря облицованным вирджинским песчаником стенам, в качестве официального название было утверждено в 1902 году.13 октября 1883 года было основано Всероссийское театральное общество. Его целью стало предоставление помощи нуждающимся сценическим деятелям. Спустя одиннадцать лет было преобразовано в "Русское театральное общество". В советское время на его базе возникли самостоятельные театральные общества. В 1992 году орган переименован в "Союз театральных деятелей РФ".Это день – особенный и для поклонников легендарной группы The Beatles. 13 октября 1963 года появился термин "битломания". Впервые он был использован изданием The Daily Mirror после выступления четверки в знаменитом зале Palladium в Лондоне, когда огромный зал не смог вместить всех желающих и сотни поклонников ожидали кумиров на улице.13 октября 1884 года было принято Международное соглашение об установлении Гринвичского меридиана в качестве нулевого. До этого времени разные страны на картах использовали собственные "нулевые меридианы", таковыми были острова Родос и Фуэртевентура, Ферро, Кадис, а также Гринвич, Лиссабон, Париж, Копенгаген и не только. Такое положение дел сильно осложняло мореходство, и в ходе Вашингтонской конференции, получившей название "меридианной", было принято решение сделать Гринвичский меридиан нулевым на всех картах. Еще одним важным событием стала рекомендация использовать исчисление времени по Гринвичу в качестве всемирного. Точкой отсчета средних солнечных суток был принят момент средней полночи на нулевом меридиане, а их продолжительность исчислялась от 0 до 24 часов.Кто родилсяФранцузский эстрадный певец и киноактер Ив Монтан родился 13 октября 1921 года. Его дебют на сцене состоялся в Марселе, где он выступал в небольших варьете и ресторанах. В 1944 году во время выступления Ива в Париже его замечает Эдит Пиаф. Великая певица становится наставницей и спутницей молодого исполнителя. В 1944 года Монтан покоряет кабаре "Фолин-Бержер" и "Мулен Руж" в Париже, а с 1945 года начинает сниматься в кино. В его фильмографии несколько десятков картин, среди которых "Плата за страх", "Закон", "Любите ли вы Брамса", "Гран При", "Мания величия", "Дикарь" и многие другие.13 октября 1925 года родилась "Железная Леди" и первая женщина премьер-министр в истории Великобритании Маргарет Тэтчер. В 1970 году была назначена на должность министра обороны, спустя пять лет победила на выборах и стала лидером партии. С 1979 занимала пост премьер-министра. При ней ядерные силы Великобритании выросли втрое, была одержана победа над Аргентиной в Фолклендской войне в 1982 году. В 1988 году "Железная Леди" сделала заявление об окончании холодной войны. Спустя два года Тэтчер заявила о своей отставке. Ей было присвоено личное дворянство с титулом баронессы и герб, она являлась почетным гражданином Загреба, членом Бильдербергского клуба, автором книги "Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира", была пожизненным членом Палаты лордов. Экс-премьер-министр Соединенного Королевства Тэтчер скончалась 8 апреля 2013 года в Лондоне в возрасте 87 лет.13 октября 1933 года родился режиссер театра и кино, руководитель Московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров. Его стартовой площадкой стал Студенческий театр МГУ. В 1964 году совместно с главным режиссером Юткевичем он ставит спектакль по мотивам произведения Бертольта Брехта "Карьера Артура Уи, которой могло и не быть". Спустя два года на подмостках театра состоялась премьера его спектакля "Хочу быть честным". Однако гораздо больше времени Захаров уделял работе в кинематографе и на телевидении. Дебютной стала вышедшая на широкие экраны в 1977 году картина "Двенадцать стульев" по И. Ильфу и Е. Петрову с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым в главных ролях. Среди его работ десятки полюбившихся зрителю фильмов и постановок: "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви" и многие другие.Заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров родился 13 октября 1934 года. Решив посвятить себя кинематографу, будущий актер разослал свои фотографии по всем киностудиям страны. Так он получил свою первую роль солдата Петькина в фильме "Им было девятнадцать". В 1967 году поступает приглашение из Театра миниатюр. Первая работа в театре – рассказ Василия Шукшина "Ваня, ты как здесь?", который вошел отдельным номером в спектакль "Скрытой камерой". Но к театру Крамаров не прикипел. Он много снимался в кино и к началу 70-х годов был одним из самых популярных комедийных актеров.

