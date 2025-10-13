Рейтинг@Mail.ru
Из России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законов - РИА Новости Крым, 13.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251013/iz-rossii-vydvorili-35-tysyach-migrantov-za-narusheniya-zakonov-1150147247.html
Из России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законов
Из России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законов - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Из России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законов
Федеральная служба судебных приставов за восемь месяцев этого года выдворила за пределы России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T10:23
2025-10-13T10:23
россия
вячеслав володин
новости
нелегальные мигранты
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
государственная дума рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142987665_0:0:785:442_1920x0_80_0_0_d037ef8cb62f9f5fdeac42f7fa2f9739.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Федеральная служба судебных приставов за восемь месяцев этого года выдворила за пределы России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, что в России с февраля заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории РФ. 10 сентября истек срок пребывания в РФ иностранных граждан, сведения о которых были включены в данный реестр.По его словам, в отношении этих лиц теперь действует новый миграционный режим — режим высылки. Он предусматривает расширение мер контроля и ограничение ряда прав, в том числе запрет на получение водительских прав, регистрацию сделок с недвижимостью и транспортом, заключение браков, а также открытие банковских счетов и перевод денежных средств.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть нужные люди, соблюдающие законодательство и правила РФ. Путин отметил, что проблем в сфере миграции много, на это указывают сами граждане России, поэтому власти РФ должны прежде всего думать о гражданах нашей страны.
россия
Новости
ru-RU
10:23 13.10.2025
 
© МВД по Республике КрымНа рынке в Крыму задержали четверых нелегальных мигрантов
На рынке в Крыму задержали четверых нелегальных мигрантов
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Федеральная служба судебных приставов за восемь месяцев этого года выдворила за пределы России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что в России с февраля заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории РФ. 10 сентября истек срок пребывания в РФ иностранных граждан, сведения о которых были включены в данный реестр.
"Федеральной службой судебных приставов за 8 месяцев 2025 года за пределы нашей страны выдворено около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Вместе с тем, по данным МВД, на 1 сентября в реестре контролируемых лиц находились 770 тысяч мигрантов, треть из которых - женщины и дети", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, в отношении этих лиц теперь действует новый миграционный режим — режим высылки. Он предусматривает расширение мер контроля и ограничение ряда прав, в том числе запрет на получение водительских прав, регистрацию сделок с недвижимостью и транспортом, заключение браков, а также открытие банковских счетов и перевод денежных средств.
"Все те, кто не узаконил свой статус пребывания в России, обязаны покинуть нашу страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае мигранту грозит принудительное выдворение с наложением штрафа. После этого в течение минимум 5 лет для него будет закрыт въезд в Россию", - подчеркнул председатель Госдумы.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть нужные люди, соблюдающие законодательство и правила РФ. Путин отметил, что проблем в сфере миграции много, на это указывают сами граждане России, поэтому власти РФ должны прежде всего думать о гражданах нашей страны.
