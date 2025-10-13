https://crimea.ria.ru/20251013/iz-rossii-vydvorili-35-tysyach-migrantov-za-narusheniya-zakonov-1150147247.html

Из России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Федеральная служба судебных приставов за восемь месяцев этого года выдворила за пределы России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, что в России с февраля заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории РФ. 10 сентября истек срок пребывания в РФ иностранных граждан, сведения о которых были включены в данный реестр.По его словам, в отношении этих лиц теперь действует новый миграционный режим — режим высылки. Он предусматривает расширение мер контроля и ограничение ряда прав, в том числе запрет на получение водительских прав, регистрацию сделок с недвижимостью и транспортом, заключение браков, а также открытие банковских счетов и перевод денежных средств.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть нужные люди, соблюдающие законодательство и правила РФ. Путин отметил, что проблем в сфере миграции много, на это указывают сами граждане России, поэтому власти РФ должны прежде всего думать о гражданах нашей страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

