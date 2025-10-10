https://crimea.ria.ru/20251010/putin-vyskazalsya-o-trudovykh-migrantakh-v-rossii-1150109385.html

Путин высказался о трудовых мигрантах в России

Путин высказался о трудовых мигрантах в России - РИА Новости Крым, 10.10.2025

Путин высказался о трудовых мигрантах в России

Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть нужные люди, соблюдающие законодательство и нормы РФ. Об этом заявил президент страны... РИА Новости Крым, 10.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть нужные люди, соблюдающие законодательство и нормы РФ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.Путин отметил, что проблем в сфере миграции много, на это указывают сами граждане России, поэтому власти РФ должны прежде всего думать о гражданах нашей страны.Президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном 9 октября. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политике, в безопасности, экономике, торговле, социальной и культурно-гуманитарной областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

