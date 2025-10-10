Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о трудовых мигрантах в России - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Путин высказался о трудовых мигрантах в России
Путин высказался о трудовых мигрантах в России - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Путин высказался о трудовых мигрантах в России
Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть нужные люди, соблюдающие законодательство и нормы РФ. Об этом заявил президент страны... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T16:30
2025-10-10T16:30
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49752/57/497525745_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b5c26c29e6fe7f76a3ee99e782727f3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть нужные люди, соблюдающие законодательство и нормы РФ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.Путин отметил, что проблем в сфере миграции много, на это указывают сами граждане России, поэтому власти РФ должны прежде всего думать о гражданах нашей страны.Президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном 9 октября. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политике, в безопасности, экономике, торговле, социальной и культурно-гуманитарной областях.
россия, владимир путин (политик), таджикистан, эмомали рахмон, мигранты, трудовые мигранты, новости
Путин высказался о трудовых мигрантах в России

Россия заинтересована в законопослушных трудовых мигрантах - Путин

16:30 10.10.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТрудовые мигранты
Трудовые мигранты - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должны быть нужные люди, соблюдающие законодательство и нормы РФ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.
"Россия заинтересована в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила – первое. И второе – чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, и чтобы они соблюдали наши законы, правила, были законопослушными гражданами. Кстати говоря, это связано и с языком, прежде всего", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что проблем в сфере миграции много, на это указывают сами граждане России, поэтому власти РФ должны прежде всего думать о гражданах нашей страны.

"И в этой связи, конечно, очень важно, чтобы представители соответствующих ведомств, в данном случае Министерства внутренних дел, работали как в Таджикистане наши, также и таджикские коллеги работали бы в России", - указал он.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном 9 октября. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политике, в безопасности, экономике, торговле, социальной и культурно-гуманитарной областях.
