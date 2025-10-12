Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Крымский мост открыт
Крымский мост открыли для движения транспорта после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения транспорта после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение было перекрыто с 17.20.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост открыт

Крымский мост открыли для движения

19:35 12.10.2025 (обновлено: 19:36 12.10.2025)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения транспорта после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Движение было перекрыто с 17.20.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.
Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
