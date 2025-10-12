Рейтинг@Mail.ru
Как выбрать дом в Крыму и не прогадать: советы эксперта по недвижимости - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Как выбрать дом в Крыму и не прогадать: советы эксперта по недвижимости
Топовый критерий выбора дома или квартиры в Крыму – локация объекта недвижимости. Для того, чтобы не прогадать, эксперт по недвижимости Дарья Плотникова в эфире РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Топовый критерий выбора дома или квартиры в Крыму – локация объекта недвижимости. Для того, чтобы не прогадать, эксперт по недвижимости Дарья Плотникова в эфире радио "Спутник в Крыму" рекомендовала потенциальным покупателям навести справки и сведения "со стороны"."Нужно оценить, что находится вокруг, какая перспектива развития этой территории. Потому что часто покупают участки подешевле, когда еще нет совсем вокруг никакой инфраструктуры. Но всегда можно найти планы по развитию этой территории. И здорово, если это какое-то комплексное освоение, здесь появится социальная инфраструктура, коммерческая инфраструктура", – дала она первый совет.Кроме того, убеждена Плотникова, надо оценить динамику цен в этой локации, то есть понять, насколько в перспективе вырастет цена на то жилье в будущем, которое вы приобретаете сегодня.Также необходимо изучить градостроительный кодекс и нормы, действуют в каждом отдельном населенном пункте."У участка обязательно, это вообще самое первое, должен быть определенный вид разрешенного использования. Мне кажется, что с этого стоит вообще начать. Есть приложение, есть публичная кадастровая карта, которую можно найти в интернете. И если вы приобретаете индивидуальный жилой дом, то он должен быть построен на участке с видом разрешенного использования ИЖС", – сказала она.При этом эксперт не считает опасным покупать дома в садовых некоммерческих товариществах, где участки стоят немного дешевле, но в них так же можно получить прописку.Но один из главных советов от Дарьи Плотниковой – покупать дом и вообще любое жилье сейчас и не ждать, когда цены упадут."Существует миф, что цены на недвижимость могут снижаться. И все всегда этого ждут: вот грянет кризис, вот ипотечный пузырь или что-то еще. Но за последние как минимум семь лет какого-то существенного снижения цен. Когда же покупать жилье себе или инвестировать? Сегодня. Никто не знает, что будет завтра, какой будет базовая ставка по ипотеке, будет ли семейная ипотека, закончатся ли лимиты", – подчеркнула спикер.Ранее в радиоэфире Дарья Плотникова назвала наиболее популярные направления застройки объектами ИЖС в Республике Крым. Это Сакский район и окрестности Евпатории, а также в Симферопольском районе и на ЮБК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, жилье, жилье в крыму, недвижимость в крыму, недвижимость, совет эксперта, дарья плотникова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Топовый критерий выбора дома или квартиры в Крыму – локация объекта недвижимости. Для того, чтобы не прогадать, эксперт по недвижимости Дарья Плотникова в эфире радио "Спутник в Крыму" рекомендовала потенциальным покупателям навести справки и сведения "со стороны".
"Нужно оценить, что находится вокруг, какая перспектива развития этой территории. Потому что часто покупают участки подешевле, когда еще нет совсем вокруг никакой инфраструктуры. Но всегда можно найти планы по развитию этой территории. И здорово, если это какое-то комплексное освоение, здесь появится социальная инфраструктура, коммерческая инфраструктура", – дала она первый совет.
Кроме того, убеждена Плотникова, надо оценить динамику цен в этой локации, то есть понять, насколько в перспективе вырастет цена на то жилье в будущем, которое вы приобретаете сегодня.

"Ну, конечно, надежность застройщика, его строительный опыт. Нужно посмотреть какие-то еще объекты, которые он уже вводил в эксплуатацию. Это суперважно", – считает она.

Также необходимо изучить градостроительный кодекс и нормы, действуют в каждом отдельном населенном пункте.
"У участка обязательно, это вообще самое первое, должен быть определенный вид разрешенного использования. Мне кажется, что с этого стоит вообще начать. Есть приложение, есть публичная кадастровая карта, которую можно найти в интернете. И если вы приобретаете индивидуальный жилой дом, то он должен быть построен на участке с видом разрешенного использования ИЖС", – сказала она.
При этом эксперт не считает опасным покупать дома в садовых некоммерческих товариществах, где участки стоят немного дешевле, но в них так же можно получить прописку.
Но один из главных советов от Дарьи Плотниковой – покупать дом и вообще любое жилье сейчас и не ждать, когда цены упадут.
"Существует миф, что цены на недвижимость могут снижаться. И все всегда этого ждут: вот грянет кризис, вот ипотечный пузырь или что-то еще. Но за последние как минимум семь лет какого-то существенного снижения цен. Когда же покупать жилье себе или инвестировать? Сегодня. Никто не знает, что будет завтра, какой будет базовая ставка по ипотеке, будет ли семейная ипотека, закончатся ли лимиты", – подчеркнула спикер.
Ранее в радиоэфире Дарья Плотникова назвала наиболее популярные направления застройки объектами ИЖС в Республике Крым. Это Сакский район и окрестности Евпатории, а также в Симферопольском районе и на ЮБК.
