Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон
Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон
Американская актриса Дайан Китон, получившая премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл" в 1977 году, умерла в возрасте 79 лет, сообщает журнал... РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T22:15
2025-10-11T23:43
кино
утраты
искусство
новости
в мире
сша
культура
Американская актриса Дайан Китон, получившая премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл" в 1977 году, умерла в возрасте 79 лет, сообщает журнал People.Китон получила известность в 1970-х благодаря роли в фильме "Крестный отец", а также участию в целом ряде кинокартин режиссера Вуди Аллена.Помимо "Окара", Китон дважды получала премию "Золотой глобус" - один раз за роль в "Энни Холл" и еще одну за роль в фильме "Любовь по правилам и без".
сша
кино, утраты, искусство, новости, в мире, сша, культура
Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон

Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон

22:15 11.10.2025 (обновлено: 23:43 11.10.2025)
 
Американская актриса Дайан Китон, получившая премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл" в 1977 году, умерла в возрасте 79 лет, сообщает журнал People.
"Умерла Дайан Китон. Ей было 79", - пишет журнал.
Китон получила известность в 1970-х благодаря роли в фильме "Крестный отец", а также участию в целом ряде кинокартин режиссера Вуди Аллена.
Помимо "Окара", Китон дважды получала премию "Золотой глобус" - один раз за роль в "Энни Холл" и еще одну за роль в фильме "Любовь по правилам и без".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КиноУтратыИскусствоНовостиВ миреСШАКультура
 
