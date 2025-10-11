https://crimea.ria.ru/20251011/umerla-zvezda-krestnogo-ottsa-aktrisa-dayan-kiton-1150126523.html
Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон
Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон
Американская актриса Дайан Китон, получившая премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл" в 1977 году, умерла в возрасте 79 лет, сообщает журнал... РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T22:15
2025-10-11T22:15
2025-10-11T23:43
Американская актриса Дайан Китон, получившая премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл" в 1977 году, умерла в возрасте 79 лет, сообщает журнал People.Китон получила известность в 1970-х благодаря роли в фильме "Крестный отец", а также участию в целом ряде кинокартин режиссера Вуди Аллена.Помимо "Окара", Китон дважды получала премию "Золотой глобус" - один раз за роль в "Энни Холл" и еще одну за роль в фильме "Любовь по правилам и без".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон
Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон
22:15 11.10.2025 (обновлено: 23:43 11.10.2025)