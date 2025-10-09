https://crimea.ria.ru/20251009/biznes-i-promyshlennost-kryma-v-usloviyakh-sanktsiy--1150047357.html
Бизнес и промышленность Крыма в условиях санкций
СИМФЕРОПОЛЬ, 09 октября - 9.00. Пресс-конференция "Бизнес и промышленность Крыма в условиях санкций".Участники:— вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий КУРОЧКИН;— президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергей ДИЮК;— заместитель министра промышленности и торговли Республики Крым Ирина ФРОЛОВА;— начальник управления инфраструктурного обеспечения департамента организационного обеспечения деятельности АО "Корпорация развития Республики Крым" Анастасия БОЙКО.На мероприятии участники обсудят актуальные вопросы, касающиеся торгового и производственного секторов региона в условиях европейских санкций.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
