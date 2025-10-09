Рейтинг@Mail.ru
Бизнес и промышленность Крыма в условиях санкций - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Бизнес и промышленность Крыма в условиях санкций
Бизнес и промышленность Крыма в условиях санкций
Бизнес и промышленность Крыма в условиях санкций
РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-09T09:00
2025-10-08T15:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 09 октября - 9.00. Пресс-конференция "Бизнес и промышленность Крыма в условиях санкций".Участники:— вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий КУРОЧКИН;— президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергей ДИЮК;— заместитель министра промышленности и торговли Республики Крым Ирина ФРОЛОВА;— начальник управления инфраструктурного обеспечения департамента организационного обеспечения деятельности АО "Корпорация развития Республики Крым" Анастасия БОЙКО.На мероприятии участники обсудят актуальные вопросы, касающиеся торгового и производственного секторов региона в условиях европейских санкций.
пресс-центр

Бизнес и промышленность Крыма в условиях санкций

09:00 09.10.2025
 
© Минпромполитики КрымаПроизводство гольфкаров в Крыму
Производство гольфкаров в Крыму
© Минпромполитики Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 09 октября - 9.00. Пресс-конференция "Бизнес и промышленность Крыма в условиях санкций".
Участники:
— вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий КУРОЧКИН;
— президент Торгово-промышленной палаты Республики Крым Сергей ДИЮК;
— заместитель министра промышленности и торговли Республики Крым Ирина ФРОЛОВА;
— начальник управления инфраструктурного обеспечения департамента организационного обеспечения деятельности АО "Корпорация развития Республики Крым" Анастасия БОЙКО.
На мероприятии участники обсудят актуальные вопросы, касающиеся торгового и производственного секторов региона в условиях европейских санкций.

Как предприниматели приспособились к санкционному давлению со стороны Европы? Какие стратегии помогают бизнесменам сохранять стабильность и продолжать развивать свое дело? Какие новые возможности для привлечения инвестиций появились в Крыму после 2014 года? Насколько охотно крупный бизнес готов осваивать инвестплощадки полуострова? Какие факторы препятствуют крупным игрокам войти в регион и какие преимущества могут компенсировать риски? Какие меры может предпринять федеральный центр для улучшения инвестиционного климата в Крыму? Насколько налажены производственные и торговые связи с историческими территориями и чем мы можем быть друг другу полезны? Почему семейный бизнес становится популярным в Крыму, и в чем его преимущества?

