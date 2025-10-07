https://crimea.ria.ru/20251007/v-krymu-poblagodarili-putina-za-spasenie-1150013211.html
В Крыму поблагодарили Путина за исполнение мечты
В Крыму поблагодарили Путина за исполнение мечты
В Крыму поблагодарили Путина за исполнение мечты
Президент России Владимир Путин исполнил крымскую мечту и уберег полуостров от войны и "большой крови". Крымчане всегда будут благодарны российскому лидеру за...
СИМФЕРОПОЛЬ,7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин исполнил крымскую мечту и уберег полуостров от войны и "большой крови". Крымчане всегда будут благодарны российскому лидеру за это. Об этом в день рождения президента заявил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил единство крымчан в поддержке главы государства и поблагодарил российского лидера за спасение Крыма.В свою очередь спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал президента спасителем и также поблагодарил за бескровное возвращение Крыма в состав России и за развитие республики.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал ролик, в котором севастопольцы высказали свои слова поддержки и благодарности президенту."Каждое решение, каждый шаг Владимира Путина — это забота о людях, о будущем нашей страны. Это человек, при котором Россия не просто встала на ноги, а снова стала сильной и уверенной в себе страной. Для севастопольцев он тот, кто вернул Город-Герой домой!" - написал глава региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину – 73: самые яркие фото президента РоссииСпас от геноцида: как в Крыму поздравили Путина с днем рожденияВладимир Путин в Крыму – знаковые визиты российского лидера
В Крыму поблагодарили Путина за исполнение мечты
Крымчане всегда будут благодарны Путину за исполнение крымской мечты и спасение от войны
08:29 07.10.2025 (обновлено: 08:35 07.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ,7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин исполнил крымскую мечту и уберег полуостров от войны и "большой крови". Крымчане всегда будут благодарны российскому лидеру за это. Об этом в день рождения президента заявил глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил единство крымчан в поддержке главы государства и поблагодарил российского лидера за спасение Крыма.
"Мы, крымчане, всегда будем благодарны нашему президенту за спасение Крыма от войны и большой крови, за исполнение крымской мечты о возвращении в родную гавань. За преображение и свободное, динамичное развитие полуострова, за уверенность в будущем и постоянное внимание к нуждам людей", - заявил глава республики.
В свою очередь спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал президента спасителем и также поблагодарил за бескровное возвращение Крыма в состав России и за развитие республики.
"Владимир Путин — политик мирового масштаба, которому нет равных. Его уважают не только в России, но и за рубежом — в странах, не погрязших в русофобии и нацизме. Под руководством нашего президента мы движемся к Победе в СВО и создаем новый Русский мир. Это сложный, трудоемкий процесс, который требует колоссальных усилий и отдачи от всего нашего народа. Уверен, под руководством Владимира Владимировича мы справимся с этой задачей", - написал он.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал
ролик, в котором севастопольцы высказали свои слова поддержки и благодарности президенту.
"Каждое решение, каждый шаг Владимира Путина — это забота о людях, о будущем нашей страны. Это человек, при котором Россия не просто встала на ноги, а снова стала сильной и уверенной в себе страной. Для севастопольцев он тот, кто вернул Город-Герой домой!" - написал глава региона.
