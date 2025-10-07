https://crimea.ria.ru/20251007/v-krymu-poblagodarili-putina-za-spasenie-1150013211.html

В Крыму поблагодарили Путина за исполнение мечты

СИМФЕРОПОЛЬ,7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин исполнил крымскую мечту и уберег полуостров от войны и "большой крови". Крымчане всегда будут благодарны российскому лидеру за это. Об этом в день рождения президента заявил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил единство крымчан в поддержке главы государства и поблагодарил российского лидера за спасение Крыма.В свою очередь спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал президента спасителем и также поблагодарил за бескровное возвращение Крыма в состав России и за развитие республики.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал ролик, в котором севастопольцы высказали свои слова поддержки и благодарности президенту."Каждое решение, каждый шаг Владимира Путина — это забота о людях, о будущем нашей страны. Это человек, при котором Россия не просто встала на ноги, а снова стала сильной и уверенной в себе страной. Для севастопольцев он тот, кто вернул Город-Герой домой!" - написал глава региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину – 73: самые яркие фото президента РоссииСпас от геноцида: как в Крыму поздравили Путина с днем рожденияВладимир Путин в Крыму – знаковые визиты российского лидера

