Путину – 73: самые яркие фото президента России

Путину – 73: самые яркие фото президента России - РИА Новости Крым, 07.10.2025

Путину – 73: самые яркие фото президента России

7 октября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает 73-й день рождения. РИА Новости Крым, 07.10.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110074/97/1100749774_0:324:2962:1990_1920x0_80_0_0_1c4a52a246501d912a209b5472b01c69.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. 7 октября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает 73-й день рождения.Личный праздник на посту главы государства Путин встречает в 22-й раз: в сентябре 2017 года Путин стал самым долго правящим российским лидером после Иосифа Сталина, а после окончания пятого президентского срока станет таковым со времен Екатерины II.Выходной в свой день рождения глава государства взял только однажды: в 2014-ом улетел в тайгу. В этом году Путин, как обычно, встречает день рождения на работе.Сам президент ранее рассказывал, что предпочитает отмечать дату в кругу друзей и близких и не считает его "национальным праздником". Да, в официальном календаре такой даты – день рождения Путина – нет. И все же страна отмечает. В частности, отмечают Крым и новые регионы страны. С благодарностью за воссоединение с Родиной.В день рождения Владимира Путина РИА Новости Крым публикует фотохронику разных лет с участием президента России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

