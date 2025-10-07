Путину – 73: самые яркие фото президента России

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. 7 октября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает 73-й день рождения.Личный праздник на посту главы государства Путин встречает в 22-й раз: в сентябре 2017 года Путин стал самым долго правящим российским лидером после Иосифа Сталина, а после окончания пятого президентского срока станет таковым со времен Екатерины II.Выходной в свой день рождения глава государства взял только однажды: в 2014-ом улетел в тайгу. В этом году Путин, как обычно, встречает день рождения на работе.Сам президент ранее рассказывал, что предпочитает отмечать дату в кругу друзей и близких и не считает его "национальным праздником". Да, в официальном календаре такой даты – день рождения Путина – нет. И все же страна отмечает. В частности, отмечают Крым и новые регионы страны. С благодарностью за воссоединение с Родиной.В день рождения Владимира Путина РИА Новости Крым публикует фотохронику разных лет с участием президента России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. 7 октября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает 73-й день рождения.
Личный праздник на посту главы государства Путин встречает в 22-й раз: в сентябре 2017 года Путин стал самым долго правящим российским лидером после Иосифа Сталина, а после окончания пятого президентского срока станет таковым со времен Екатерины II.
Выходной в свой день рождения глава государства взял только однажды: в 2014-ом улетел в тайгу. В этом году Путин, как обычно, встречает день рождения на работе.
Сам президент ранее рассказывал, что предпочитает отмечать дату в кругу друзей и близких и не считает его "национальным праздником". Да, в официальном календаре такой даты – день рождения Путина – нет. И все же страна отмечает. В частности, отмечают Крым и новые регионы страны. С благодарностью за воссоединение с Родиной.
В день рождения Владимира Путина РИА Новости Крым публикует фотохронику разных лет с участием президента России.
23 января 2019. Президент РФ Владимир Путин и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий (слева) во время общения со студентами перед заседанием попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова.
28 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций – участниками II Саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге. На первом плане слева: президент Мозамбика Филипе Ньюси.
Президент РФ Владимир Путин вручает цветы супруге президента Венесуэлы Силии Флорес. Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре) прибыл с супругой в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ.
Президент РФ Владимир Путин в деревне Верхние Мондроги Подпорожского района Ленинградской области, где расположен русский культурно-этнографический центр. Путин осмотрел музей народных промыслов и ознакомился с работой мастеров традиционных национальных ремесел.
9 января 2020. Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов".
1 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин и бразильский футболист Пеле (справа) во время встречи президента РФ со звездами мирового футбола перед финальной жеребьевкой чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. Слева направо – английский футбольный вратарь Гордон Бэнкс и немецкий футболист Лотар Маттеус.
1 августа 2024. Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. Слева – Анна Дульцева с дочерью. В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, были отправлены в Россию, 13 – в Германию, трое – в США. Среди отправленных в Россию – семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.
4 сентября 2025. Президент РФ Владимир Путин и воспитанницы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" Арьяна и Дарина Дагбацыреновы в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке.
3 сентября 2025. Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.
18 августа 2015. Президент России Владимир Путин совершает погружение на батискафе к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине. Президент РФ принял участие в экспедиции в рамках мероприятий, посвященных 170-летию Русского географического общества (РГО).
