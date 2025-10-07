Рейтинг@Mail.ru
Путину – 73: самые яркие фото президента России - РИА Новости Крым, 07.10.2025

Путину – 73: самые яркие фото президента России
7 октября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает 73-й день рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. 7 октября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает 73-й день рождения.Личный праздник на посту главы государства Путин встречает в 22-й раз: в сентябре 2017 года Путин стал самым долго правящим российским лидером после Иосифа Сталина, а после окончания пятого президентского срока станет таковым со времен Екатерины II.Выходной в свой день рождения глава государства взял только однажды: в 2014-ом улетел в тайгу. В этом году Путин, как обычно, встречает день рождения на работе.Сам президент ранее рассказывал, что предпочитает отмечать дату в кругу друзей и близких и не считает его "национальным праздником". Да, в официальном календаре такой даты – день рождения Путина – нет. И все же страна отмечает. В частности, отмечают Крым и новые регионы страны. С благодарностью за воссоединение с Родиной.В день рождения Владимира Путина РИА Новости Крым публикует фотохронику разных лет с участием президента России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. 7 октября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает 73-й день рождения.
Личный праздник на посту главы государства Путин встречает в 22-й раз: в сентябре 2017 года Путин стал самым долго правящим российским лидером после Иосифа Сталина, а после окончания пятого президентского срока станет таковым со времен Екатерины II.
Выходной в свой день рождения глава государства взял только однажды: в 2014-ом улетел в тайгу. В этом году Путин, как обычно, встречает день рождения на работе.
Сам президент ранее рассказывал, что предпочитает отмечать дату в кругу друзей и близких и не считает его "национальным праздником". Да, в официальном календаре такой даты – день рождения Путина – нет. И все же страна отмечает. В частности, отмечают Крым и новые регионы страны. С благодарностью за воссоединение с Родиной.
В день рождения Владимира Путина РИА Новости Крым публикует фотохронику разных лет с участием президента России.
© РИА Новости . Dmitry Astakhov / Перейти в фотобанк21 августа 2007. Президент России Владимир Путин на открытии восьмого Международного авиационно-космического салона "МАКС-2007" в Жуковском.
Президент России Владимир Путин на открытии восьмого Международного авиационно-космического салона МАКС-2007 в Жуковском
1 из 30
21 августа 2007. Президент России Владимир Путин на открытии восьмого Международного авиационно-космического салона "МАКС-2007" в Жуковском.
© РИА Новости . Dmitry Astakhov
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Владимир Путин во время пребывания в Тыве. Дата съемки неизвестна.
Председатель правительства России Владимир Путин во время пребывания в Тыве
2 из 30
Председатель правительства России Владимир Путин во время пребывания в Тыве. Дата съемки неизвестна.
© РИА Новости . Alexei Druzhinin
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Mikhail Klimentyev / Перейти в фотобанк23 января 2019. Президент РФ Владимир Путин и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий (слева) во время общения со студентами перед заседанием попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова.
 Президент РФ Владимир Путин и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
3 из 30
23 января 2019. Президент РФ Владимир Путин и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий (слева) во время общения со студентами перед заседанием попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова.
© РИА Новости . Mikhail Klimentyev
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Август 2025. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
4 из 30

Август 2025. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

© РИА Новости . Sergey Bobylev
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк20 августа 2017. Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017
5 из 30
20 августа 2017. Президент РФ Владимир Путин во время посещения фестиваля Koktebel Jazz Party 2017.
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . POOL/Mikhail Metzel / Перейти в фотобанк14 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин в тренажере вертолета Ми-171А2 в авиационном учебном центре Улан-Удэнского авиационного завода.
Президент РФ Владимир Путин в тренажере вертолета Ми-171А2
6 из 30
14 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин в тренажере вертолета Ми-171А2 в авиационном учебном центре Улан-Удэнского авиационного завода.
© РИА Новости . POOL/Mikhail Metzel
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Mikhail Klimentyev / Перейти в фотобанк14 февраля 2008. Президент России Владимир Путин на 7-ой традиционной «большой пресс-конференции» в Круглом зале 14-го корпуса Кремля.
Президент России Владимир Путин на 7-ой традиционной большой пресс-конференции в Круглом зале 14-го корпуса Кремля
7 из 30
14 февраля 2008. Президент России Владимир Путин на 7-ой традиционной «большой пресс-конференции» в Круглом зале 14-го корпуса Кремля.
© РИА Новости . Mikhail Klimentyev
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . POOL/Gavriil Grigorov / Перейти в фотобанк19 июня 2024. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (слева) во время встречи в Пхеньяне.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
8 из 30
19 июня 2024. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (слева) во время встречи в Пхеньяне.
© РИА Новости . POOL/Gavriil Grigorov
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк23 августа 2010 года. Председатель правительства РФ Владимир Путин на острове Самойловский во время чаепития с членами российско-германской научной экспедиции "Лена-2010".
Председатель правительства РФ Владимир Путин на острове Самойловский во время чаепития
9 из 30
23 августа 2010 года. Председатель правительства РФ Владимир Путин на острове Самойловский во время чаепития с членами российско-германской научной экспедиции "Лена-2010".
© РИА Новости . Alexei Druzhinin
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Alexei Danichev / Перейти в фотобанк

28 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций – участниками II Саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге. На первом плане слева: президент Мозамбика Филипе Ньюси.

 Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка
10 из 30

28 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций – участниками II Саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге. На первом плане слева: президент Мозамбика Филипе Ньюси.

© РИА Новости . Alexei Danichev
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Alexey Nikolskiy / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва.

Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты
11 из 30

Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва.

© РИА Новости . Alexey Nikolskiy
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Host photo agency RIA Novosti/Sergey Bobylev / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин вручает цветы супруге президента Венесуэлы Силии Флорес. Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре) прибыл с супругой в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ.
Президент РФ Владимир Путин вручает цветы супруге президента Венесуэлы Силии Флорес
12 из 30
Президент РФ Владимир Путин вручает цветы супруге президента Венесуэлы Силии Флорес. Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре) прибыл с супругой в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ.
© РИА Новости . Host photo agency RIA Novosti/Sergey Bobylev
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Sergey Velichkin / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин в деревне Верхние Мондроги Подпорожского района Ленинградской области, где расположен русский культурно-этнографический центр. Путин осмотрел музей народных промыслов и ознакомился с работой мастеров традиционных национальных ремесел.

Президент РФ Владимир Путин, находящийся в кратковременном отпуске
13 из 30

Президент РФ Владимир Путин в деревне Верхние Мондроги Подпорожского района Ленинградской области, где расположен русский культурно-этнографический центр. Путин осмотрел музей народных промыслов и ознакомился с работой мастеров традиционных национальных ремесел.

© РИА Новости . Sergey Velichkin
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Mikhail Klimentyev / Перейти в фотобанк3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне.
 Президент РФ Владимир Путин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне
14 из 30
3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин на выставке культурного наследия Китая в Сямэне.
© РИА Новости . Mikhail Klimentyev
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк9 января 2020. Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов".
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
15 из 30
9 января 2020. Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов".
© РИА Новости . Alexei Druzhinin
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанк

1 октября 2010 года. Председатель правительства РФ Владимир Путин посетил ежегодную агропромышленную выставку "Золотая осень".

Председатель правительства РФ Владимир Путин посетил ежегодную агропромышленную выставку Золотая осень
16 из 30

1 октября 2010 года. Председатель правительства РФ Владимир Путин посетил ежегодную агропромышленную выставку "Золотая осень".

© РИА Новости . Alexei Druzhinin
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Alexey Nikolskiy / Перейти в фотобанк

15 июля 2018. Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на стадионе "Лужники". На втором плане – президент ФИФА Джанни Инфантино.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу FIFA 2018
17 из 30

15 июля 2018. Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на стадионе "Лужники". На втором плане – президент ФИФА Джанни Инфантино.

© РИА Новости . Alexey Nikolskiy
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Alexey Nikolskiy / Перейти в фотобанк

1 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин и бразильский футболист Пеле (справа) во время встречи президента РФ со звездами мирового футбола перед финальной жеребьевкой чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. Слева направо – английский футбольный вратарь Гордон Бэнкс и немецкий футболист Лотар Маттеус.

Президент РФ Владимир Путин и бразильский футболист Пеле
18 из 30

1 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин и бразильский футболист Пеле (справа) во время встречи президента РФ со звездами мирового футбола перед финальной жеребьевкой чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. Слева направо – английский футбольный вратарь Гордон Бэнкс и немецкий футболист Лотар Маттеус.

© РИА Новости . Alexey Nikolskiy
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанк

1 августа 2024. Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. Слева – Анна Дульцева с дочерью. В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, были отправлены в Россию, 13 – в Германию, трое – в США. Среди отправленных в Россию – семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.

Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена
19 из 30

1 августа 2024. Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. Слева – Анна Дульцева с дочерью. В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, были отправлены в Россию, 13 – в Германию, трое – в США. Среди отправленных в Россию – семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.

© РИА Новости . Mikhail Voskresenskiy
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Mikhail Klimentyev / Перейти в фотобанк29 августа 2014. Президент России Владимир Путин во время общения с участниками 10-го всероссийского молодежного форума "Селигер 2014" в Тверской области.
Президент России Владимир Путин во время общения с участниками форума Селигер 2014
20 из 30
29 августа 2014. Президент России Владимир Путин во время общения с участниками 10-го всероссийского молодежного форума "Селигер 2014" в Тверской области.
© РИА Новости . Mikhail Klimentyev
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . POOL/Vladimir Smirnov / Перейти в фотобанк4 сентября 2025. Президент РФ Владимир Путин и воспитанницы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" Арьяна и Дарина Дагбацыреновы в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке.
Президент РФ Владимир Путин в филиале Национального центра Россия во Владивостоке
21 из 30
4 сентября 2025. Президент РФ Владимир Путин и воспитанницы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" Арьяна и Дарина Дагбацыреновы в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке.
© РИА Новости . POOL/Vladimir Smirnov
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк3 сентября 2025. Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
22 из 30
3 сентября 2025. Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.
© РИА Новости . Sergey Bobylev
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

18 августа 2015. Президент России Владимир Путин совершает погружение на батискафе к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине. Президент РФ принял участие в экспедиции в рамках мероприятий, посвященных 170-летию Русского географического общества (РГО).

Рабочая поездка президента РФ В.Путина в Крым
23 из 30

18 августа 2015. Президент России Владимир Путин совершает погружение на батискафе к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине. Президент РФ принял участие в экспедиции в рамках мероприятий, посвященных 170-летию Русского географического общества (РГО).

© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

10 мая 2014. Президент России Владимир Путин во время гала-матча хоккеистов-любителей и звезд отечественного хоккея, организованном Ночной хоккейной лигой в Сочи.

В.Путин принял участие в гала-матче Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
24 из 30

10 мая 2014. Президент России Владимир Путин во время гала-матча хоккеистов-любителей и звезд отечественного хоккея, организованном Ночной хоккейной лигой в Сочи.

© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

31 мая 2013. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения ордена "Родительская слава" в Кремле.

Церемония вручения В.Путиным ордена Родительская слава
25 из 30

31 мая 2013. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения ордена "Родительская слава" в Кремле.

© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

11 сентября 2015. Президент России Владимир Путин посетил объединение "Массандра" с самой большой библиотекой вин в мире.

Рабочая поездка президента РФ В.Путина в Крымский федеральный округ
26 из 30

11 сентября 2015. Президент России Владимир Путин посетил объединение "Массандра" с самой большой библиотекой вин в мире.

© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

2 декабря 2015. Президент России Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксенов во время запуска первой очереди энергомоста в Крым в ходе посещения компании "Крымэнерго" в Симферополе.

Рабочая поездка президента РФ В.Путина в Крымский федеральный округ
27 из 30

2 декабря 2015. Президент России Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксенов во время запуска первой очереди энергомоста в Крым в ходе посещения компании "Крымэнерго" в Симферополе.

© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанк18 августа 2015. Президент России Владимир Путин возлагает цветы к памятнику защитникам батареи на территории внутреннего дворика возрожденной Константиновской казематированной батареи в Севастополе.
Рабочая поездка президента РФ В.Путина в Крым
28 из 30
18 августа 2015. Президент России Владимир Путин возлагает цветы к памятнику защитникам батареи на территории внутреннего дворика возрожденной Константиновской казематированной батареи в Севастополе.
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

19 августа 2015. Президент России Владимир Путин общается с отдыхающими и местными жителями во время посещения мемориального комплекса Малахов курган в Севастополе.

Рабочая поездка президента РФ В.Путина и премьер-министра РФ Д.Медведева в Крым
29 из 30

19 августа 2015. Президент России Владимир Путин общается с отдыхающими и местными жителями во время посещения мемориального комплекса Малахов курган в Севастополе.

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

27 июля 2015. Президент РФ Владимир Путин во время посещения отреставрированного храма Святого Равноапостольного Князя Владимира при Московском епархиальном доме.

Президент РФ В.Путин посетил храм Святого Князя Владимира
30 из 30

27 июля 2015. Президент РФ Владимир Путин во время посещения отреставрированного храма Святого Равноапостольного Князя Владимира при Московском епархиальном доме.

© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
