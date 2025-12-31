https://crimea.ria.ru/20251231/chp-na-kubani-rukhnuvshaya-iz-za-vesa-snega-krysha-ubila-22-letnyuyu-devushku-1152122705.html
ЧП на Кубани: рухнувшая из-за веса снега крыша убила 22-летнюю девушку
ЧП на Кубани: рухнувшая из-за веса снега крыша убила 22-летнюю девушку - РИА Новости Крым, 31.12.2025
ЧП на Кубани: рухнувшая из-за веса снега крыша убила 22-летнюю девушку
В Белореченском районе Кубани из-за веса снега рухнули крыши двух жилых домов, один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T14:50
2025-12-31T14:50
2025-12-31T14:50
краснодарский край
новости
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_5170a7680dad9444ce085692b615db8a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Белореченском районе Кубани из-за веса снега рухнули крыши двух жилых домов, один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.На улице Школьной в поселке Степном пострадал многоквартирный жилой двухэтажный дом – там тоже рухнула кровля. Пострадавших нет. Двадцать жильцов разместили в пункте временного размещения на базе школы №36. К ликвидации последствий ЧП привлечено 32 человека и 11 ед. техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
краснодарский край
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_9a837a7994754c3d214216995b43634a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости, происшествия, россия
ЧП на Кубани: рухнувшая из-за веса снега крыша убила 22-летнюю девушку
В Белореченском районе Кубани рухнувшая из-за веса снега крыша убила 22-летнюю девушку