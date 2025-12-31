Рейтинг@Mail.ru
ЧП на Кубани: рухнувшая из-за веса снега крыша убила 22-летнюю девушку - РИА Новости Крым, 31.12.2025
ЧП на Кубани: рухнувшая из-за веса снега крыша убила 22-летнюю девушку
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Белореченском районе Кубани из-за веса снега рухнули крыши двух жилых домов, один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.На улице Школьной в поселке Степном пострадал многоквартирный жилой двухэтажный дом – там тоже рухнула кровля. Пострадавших нет. Двадцать жильцов разместили в пункте временного размещения на базе школы №36. К ликвидации последствий ЧП привлечено 32 человека и 11 ед. техники.
ЧП на Кубани: рухнувшая из-за веса снега крыша убила 22-летнюю девушку

© РИА Новости . Стрингер
Машина скорой помощи
© РИА Новости . Стрингер
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Белореченском районе Кубани из-за веса снега рухнули крыши двух жилых домов, один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В Белореченском районе под весом мокрого снега рухнули крыши двух жилых домов На переулке Фестивальном в Белореченске тяжести снега не выдержала кровля частного жилого дома. В результате ЧП погибла 22-летняя девушка, еще один человек с травмами доставлен в ЦРБ", - говорится в сообщении.
На улице Школьной в поселке Степном пострадал многоквартирный жилой двухэтажный дом – там тоже рухнула кровля. Пострадавших нет. Двадцать жильцов разместили в пункте временного размещения на базе школы №36.
К ликвидации последствий ЧП привлечено 32 человека и 11 ед. техники.
