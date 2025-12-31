Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО - более 370 дронов и 1380 боевиков уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Новости СВО - более 370 дронов и 1380 боевиков уничтожены за сутки
Новости СВО - более 370 дронов и 1380 боевиков уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Новости СВО - более 370 дронов и 1380 боевиков уничтожены за сутки
Более 370 дронов и 1380 боевиков киевского режима уничтожены за сутки в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в сводке МО России. РИА Новости Крым, 31.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Более 370 дронов и 1380 боевиков киевского режима уничтожены за сутки в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в сводке МО России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Искрисковщина, Мирополье, Новая Сечь и Павловка Сумской области.На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и Графское Харьковской области.ВСУ потеряли до 210 военнослужащих и 12 автомобилей.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Прокоповка, Паламаревка, Ковшаровка, Моначиновка и Грушевка Харьковской области.На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск. Уничтожено до 30 боевиков и два пикапа.Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 190 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак" и 16 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Резниковка, Ильиновка и Кривая Лука Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Гришино, Новый Донбасс, Доброполье, Торецкое, Анновка, Марьевка, Артемовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.Потери противника составили до 500 военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бойково, Зализничное, Терноватое Запорожской области, Великомихайловка и Братское Днепропетровской области.ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и восемь автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Преображенка, Веселянка Запорожской области и Садовое Херсонской области.Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, пять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складу горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144 районах.Средствами противовоздушной обороны сбит 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:669 самолетов, 283 вертолета, 106 194 беспилотных летательных аппарата, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 815 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 275 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 464 единицы специальной военной автомобильной техники.* Организация признана террористической и запрещена в России.
Новости СВО - более 370 дронов и 1380 боевиков уничтожены за сутки

Новости СВО - более 370 дронов и 1380 боевиков киевского режима уничтожены за сутки

15:30 31.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Более 370 дронов и 1380 боевиков киевского режима уничтожены за сутки в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в сводке МО России.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Искрисковщина, Мирополье, Новая Сечь и Павловка Сумской области.
На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и Графское Харьковской области.

ВСУ потеряли до 210 военнослужащих и 12 автомобилей.
Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Прокоповка, Паламаревка, Ковшаровка, Моначиновка и Грушевка Харьковской области.
На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск. Уничтожено до 30 боевиков и два пикапа.

Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 190 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак" и 16 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Резниковка, Ильиновка и Кривая Лука Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 210 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Гришино, Новый Донбасс, Доброполье, Торецкое, Анновка, Марьевка, Артемовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери противника составили до 500 военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бойково, Зализничное, Терноватое Запорожской области, Великомихайловка и Братское Днепропетровской области.

ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Преображенка, Веселянка Запорожской области и Садовое Херсонской области.

Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, пять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складу горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбит 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
669 самолетов, 283 вертолета, 106 194 беспилотных летательных аппарата, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 815 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 275 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 464 единицы специальной военной автомобильной техники.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
