https://crimea.ria.ru/20251231/novosti-svo---bolee-370-dronov-i-1380-boevikov-unichtozheny-za-sutki-1152122831.html

Новости СВО - более 370 дронов и 1380 боевиков уничтожены за сутки

Новости СВО - более 370 дронов и 1380 боевиков уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 31.12.2025

Новости СВО - более 370 дронов и 1380 боевиков уничтожены за сутки

Более 370 дронов и 1380 боевиков киевского режима уничтожены за сутки в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в сводке МО России. РИА Новости Крым, 31.12.2025

2025-12-31T15:30

2025-12-31T15:30

2025-12-31T15:30

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

украина

министерство обороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143397663_0:120:3216:1929_1920x0_80_0_0_8148a2318a1ffad0b5b698870661389d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Более 370 дронов и 1380 боевиков киевского режима уничтожены за сутки в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в сводке МО России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Искрисковщина, Мирополье, Новая Сечь и Павловка Сумской области.На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и Графское Харьковской области.ВСУ потеряли до 210 военнослужащих и 12 автомобилей.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Прокоповка, Паламаревка, Ковшаровка, Моначиновка и Грушевка Харьковской области.На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск. Уничтожено до 30 боевиков и два пикапа.Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 190 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак" и 16 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Резниковка, Ильиновка и Кривая Лука Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Гришино, Новый Донбасс, Доброполье, Торецкое, Анновка, Марьевка, Артемовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.Потери противника составили до 500 военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бойково, Зализничное, Терноватое Запорожской области, Великомихайловка и Братское Днепропетровской области.ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и восемь автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Преображенка, Веселянка Запорожской области и Садовое Херсонской области.Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, пять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складу горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144 районах.Средствами противовоздушной обороны сбит 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:669 самолетов, 283 вертолета, 106 194 беспилотных летательных аппарата, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 815 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 275 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 464 единицы специальной военной автомобильной техники.* Организация признана террористической и запрещена в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251231/udary-po-ukraine---porazheny-obekty-vpk-v-144-rayonakh-1152121860.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, украина, министерство обороны рф, новости