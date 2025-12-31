https://crimea.ria.ru/20251231/vsu-pytaetsya-dronami-stavit-flagi-ukrainy-v-osvobozhdennykh-gorodakh--1152122447.html
ВСУ пытается дронами и ДРГ ставить флаги Украины в освобожденных городах
ВСУ пытается дронами и ДРГ ставить флаги Украины в освобожденных городах - РИА Новости Крым, 31.12.2025
ВСУ пытается дронами и ДРГ ставить флаги Украины в освобожденных городах
Киев с помощью дронов "Баба-Яга" пытается устанавливать флаги Украины в освобожденных российской армией Красноармейске, Димитрове и Родинском, сообщили в среду... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T14:32
2025-12-31T14:32
2025-12-31T14:33
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
украина
россия
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151778579_0:0:1339:753_1920x0_80_0_0_68871b4669affa13851a57c306369a38.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Киев с помощью дронов "Баба-Яга" пытается устанавливать флаги Украины в освобожденных российской армией Красноармейске, Димитрове и Родинском, сообщили в среду в Минобороны России."Кроме того, в Красноармейске и Родинском уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника, пытавшиеся вывесить украинские флаги на фасадах зданий", - добавили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251229/vooruzhennye-sily-rossii-osvobodili-bolee-700-km-v-zone-svo-v-dekabre-1152080367.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151778579_41:0:1192:863_1920x0_80_0_0_7f29281d76eabbe439cb9cc6742c6d88.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво, украина, россия, вооруженные силы россии
ВСУ пытается дронами и ДРГ ставить флаги Украины в освобожденных городах
Киев с помощью дронов пытается устанавливать флаги Украины в освобожденных городах
14:32 31.12.2025 (обновлено: 14:33 31.12.2025)