ВСУ пытается дронами и ДРГ ставить флаги Украины в освобожденных городах - РИА Новости Крым, 31.12.2025
ВСУ пытается дронами и ДРГ ставить флаги Украины в освобожденных городах
ВСУ пытается дронами и ДРГ ставить флаги Украины в освобожденных городах - РИА Новости Крым, 31.12.2025
ВСУ пытается дронами и ДРГ ставить флаги Украины в освобожденных городах
Киев с помощью дронов "Баба-Яга" пытается устанавливать флаги Украины в освобожденных российской армией Красноармейске, Димитрове и Родинском, сообщили в среду... РИА Новости Крым, 31.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Киев с помощью дронов "Баба-Яга" пытается устанавливать флаги Украины в освобожденных российской армией Красноармейске, Димитрове и Родинском, сообщили в среду в Минобороны России."Кроме того, в Красноармейске и Родинском уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника, пытавшиеся вывесить украинские флаги на фасадах зданий", - добавили в Минобороны.
всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво, украина, россия, вооруженные силы россии
ВСУ пытается дронами и ДРГ ставить флаги Украины в освобожденных городах

Киев с помощью дронов пытается устанавливать флаги Украины в освобожденных городах

14:32 31.12.2025 (обновлено: 14:33 31.12.2025)
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
© РИА Новости . Станислав Красильников
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Киев с помощью дронов "Баба-Яга" пытается устанавливать флаги Украины в освобожденных российской армией Красноармейске, Димитрове и Родинском, сообщили в среду в Минобороны России.
"В качестве "доказательства" (сохраняющегося присутствия - ред.) украинское командование с помощью беспилотных летательных аппаратов типа "Баба-Яга" пытается устанавливать украинские флаги на крышах зданий (Красноармейска, Димитрова и Родинского - ред.)", - следует из сообщения ведомства.
"Кроме того, в Красноармейске и Родинском уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника, пытавшиеся вывесить украинские флаги на фасадах зданий", - добавили в Минобороны.
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОУкраинаРоссияВооруженные силы России
 
