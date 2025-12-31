https://crimea.ria.ru/20251231/vsu-pytaetsya-dronami-stavit-flagi-ukrainy-v-osvobozhdennykh-gorodakh--1152122447.html

ВСУ пытается дронами и ДРГ ставить флаги Украины в освобожденных городах

ВСУ пытается дронами и ДРГ ставить флаги Украины в освобожденных городах - РИА Новости Крым, 31.12.2025

ВСУ пытается дронами и ДРГ ставить флаги Украины в освобожденных городах

31.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Киев с помощью дронов "Баба-Яга" пытается устанавливать флаги Украины в освобожденных российской армией Красноармейске, Димитрове и Родинском, сообщили в среду в Минобороны России."Кроме того, в Красноармейске и Родинском уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника, пытавшиеся вывесить украинские флаги на фасадах зданий", - добавили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

