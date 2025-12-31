https://crimea.ria.ru/20251231/osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-i-sammit-na-alyaske-chem-zapomnitsya-2025-god-1152081338.html

Освобождение Курской области и саммит на Аляске: чем запомнится 2025 год

Освобождение Курской области и саммит на Аляске: чем запомнится 2025 год - РИА Новости Крым, 31.12.2025

Освобождение Курской области и саммит на Аляске: чем запомнится 2025 год

31.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Уходящий год был богат на различные значимые события. В частности, существенные изменения произошли на линии фронта в зоне специальной военной операции. А в политической сфере внимание всего мира было приковано к саммиту лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. РИА Новости Крым подводит итоги 2025 года и предлагает вспомнить основные события, оказавшие влияние на жизнь всей страны и мира в целом.Освобождение Курской областиОдним из ключевых событий уходящего года, связанных с продолжающейся специальной военной операцией, безусловно, является полное освобождение российскими войсками Курской области.Вторжение украинских боевиков в этот регион произошло в августе 2024-го. На момент остановки наступления ВСУ контролировали 1268 квадратных километров территории Курской области. Бои шли в Суджанском и Кореневском районах.По словам самих же представителей киевского режима, главной целью этой авантюры было создание "буферной зоны" для усиления своих переговорных позиций. Президент России Владимир Путин отмечал, что одна из целей вторжения – остановить наступление Вооруженных сил РФ в Донбассе. Однако темпы продвижения там не снизились, а увеличились в полтора раза. Путин неоднократно заверял, что российские воины однозначно выбьют боевиков из этого российского региона. В конечном итоге так и произошло.24 апреля, спустя почти девять месяцев после вторжения, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему о завершении операции по освобождению Курской области. Одним из самых блестящих и дерзких маневров российских войск на этом театре военных действий стала операция "Поток" (в СМИ ее также окрестили "Труба"). Около 800 штурмовиков в тяжелейших условиях, при дефиците кислорода скрытно прошли 15 километров по трубе газопровода Уренгой – Помары – Ужгород диаметром 1,4 метра и вышли в тыл мощного укрепрайона ВСУ в районе Суджи. Для противника атака из трубы была полной неожиданностью. Бросив технику, боевики в панике бежали к мосту в Судже, но он к тому моменту уже был разрушен. Закрепившись, российские военные приступили к планомерному уничтожению врага.При освобождении Курской области плечом к плечу с российскими бойцами сражались военнослужащие Корейской народной армии, принимавшие участие в операции согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Владимир Путин отметил героизм и самоотверженность корейских солдат, которые с честью и доблестью исполнили свой долг.С постепенным освобождением Курской области открывалась правда о зверствах неонацистов, которые осуществляли массовые казни местных жителей в оккупированных селах, занимались мародерством и изнасилованиями. Об этом свидетельствовали как найденные солдатами трупы мирных граждан, так и рассказы выживших курян и показания плененных боевиков. Только в одном населенном пункте Русское Поречное были убиты 22 мирных жителя, из них восемь женщин были перед гибелью изнасилованы нацистами.Тех боевиков, которых удалось схватить, уже получили сроки, в том числе пожизненные, или ждут вердикта суда. Всего Киев потерял в Курской области 76 тысяч человек убитыми и ранеными и, как отмечают сами украинские эксперты, там были перемолоты одни из самых боеспособных и хорошо подготовленных подразделений ВСУ. В очень скором времени это сказалось на положении украинской армии практически по всей линии боевого соприкосновения.Смерть папы Римского и выборы нового понтифика21 апреля, на следующий день после Пасхи, умер папа римский Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо). Причиной смерти 88-летнего понтифика стал инсульт, вызвавший кому и последующую остановку сердца. Высший пост Римско-католической церкви Франциск занимал на протяжении 12 лет. За это время он утвердил поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам и Общим нормам административного права папского государства, кардинально преобразовавшие ватиканское законодательство. В ходе его понтификата впервые на ряд постов в Курии были назначены женщины.Критиковал современную концепцию гендерной идентичности, принятую во многих странах, при этом призывал не исключать из церковной жизни разведенных и сочетавшихся повторным браком, а транссексуалам и гомосексуалистам разрешил принимать крещение и быть крестными родителями.12 февраля 2016 года Франциск встретился на Кубе с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Это была первая встреча высших иерархов Русской православной и Католической церквей почти за тысячу лет после церковного раскола. В марте 2021 года провел первую в истории папства встречу с духовным лидером шиитов Ирака аятоллой Али Систани, где подчеркнул необходимость диалога разных религий во имя установления мира.Франциск высказывал отличное от лидеров западных стран мнение по ситуации на Украине, допуская, что негативную роль в эскалации украинского кризиса играет НАТО.Конклав, на котором был выбран новый понтифик, стартовал 7 мая и продлился два дня. По его итогам впервые в истории на папском троне оказался американский кардинал, 69-летний Роберт Фрэнсис Превост, принявший имя Лев XIV. Он имеет математическое образование, окончил семинарию Ордена Святого Августина. Рукоположен в епископы в 2014-м папой Франциском. В 2020 году Превост был назначен апостольским администратором в Перу. В феврале 2025 года папа Франциск возвел Прево в сан кардиналов-епископов (старших кардиналов). Кардинал Превост, как и покойный папа Франциск, считал, что церковь должна стать ближе к народу, и разделял подход прежнего понтифика к работе с бедными и мигрантами.Переговоры Путина и Трампа на АляскеОдним из ключевых мировых событий 2025 года стала встреча и переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске 15 августа.Саммит, состоявшийся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, стал первой более чем за четыре года личной встречей президентов РФ и США. Переговоры Путина и Трампа продолжались 2 часа 45 минут. Они прошли в формате 3 на 3. С российской стороны участвовали также министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской – госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник главы государства Стивен Уиткофф.Внимание журналистов всего мира было приковано к каждой, даже незначительной детали. Президенты вышли из своих самолетов и прошли по ковровой дорожке навстречу друг другу. Американский лидер продемонстрировал гостеприимство и максимальное уважение. Владимир Путин также проявил уважение и продемонстрировал доверие, сев с Трампом в один автомобиль. Там и началось их общение тет-а-тет.Главной темой саммита было обсуждение украинского урегулирования. По итогам переговоров главы государств сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Детали переговоров не раскрывались, однако и сам Владимир Путин, и другие представители РФ неоднократно заявляли о принципиальной важности ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания по украинскому урегулированию, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже.Отдельно президент Росси заявил о готовности Москвы расширять сотрудничество с Вашингтоном в торговле, энергетике, высоких технологиях, цифровой и космической сферах. Путин отметил, что переговоры на Аляске могут стать отправной точкой восстановления деловых связей двух стран, которые ранее опустились до уровня Холодной войны.Помимо личной встречи, Путин и Трамп в 2025 году провели девять телефонных разговоров.80-летие Победы в Великой Отечественной войнеУходящий год в России прошел под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Не только в праздничные майские дни, но и на протяжении всего года этой священной дате было уделено особое внимание. Безусловно, самым ярким событием, связанным с 80-летием Победы, стал Парад 9 мая на Красной площади в Москве. В нем приняли участие более 11 тысяч военнослужащих, в том числе из России, Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Более полутора тысяч военнослужащих парадных расчетов являлись участниками специальной военной операцииВ качестве гостей на Параде Победы присутствовали лидеры 28 стран мира, включая Китай, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Бразилию, Египет, Кубу, Сербию, Словакию и другие.По брусчатке главной площади проехали более 180 единиц военной техники, включая легендарный "танк Победы" Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100, а также современные боевые машины – танки Т-90М "Прорыв", высокоточные ракетные комплексы "Искандер-М", зенитная ракетная система С-400 "Триумф", пусковые установки ракетного комплекса "Ярс".Парад на Красной площади произвел значительный резонанс на Западе. СМИ в основном указывали на огромную военную мощь России, окончательный провал попыток ее изолировать от остального мира и дальнейшее укрепление связей Москвы и Пекина."Квартирное дело" ДолинойСитуация вокруг продажи народной артисткой России Ларисой Долиной своей квартиры стала одной из самых обсуждаемых тем в нашей стране. История началась еще в 2024 году, когда она продала свою московскую квартиру предпринимательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников и продала квартиру под их воздействием, поскольку была введена в заблуждение. Певица оспорила в суде сделку по продаже своей квартиры.В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной и прекратил право собственности Лурье на спорное имущество, признав его за артисткой. Широкий общественный резонанс вызвало то, что суд первой инстанции не только отклонил встречные требования Лурье о выселении певицы, но и не обязал артистку вернуть покупательнице деньги. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением Хамовнического суда.На рынке вторичного жилья начала использоваться схема, при которой продавцы недвижимости, а также автомобилей стали оспаривать ранее осуществленные сделки, уверяя, что они придавали свое имущество под воздействием мошенников. В результате покупатели оставались и без приобретенного имущества, и без вложенных в его покупку денег. Многие потенциальные покупатели отказались от своих планов из-за опасений стать жертвами подобной схемы. В медиапространстве это явление назвали "эффектом Долиной".Точку в истории поставил Верховный суд России. Своим вердиктом от 16 декабря он признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения. 25 декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении певицы из квартиры.Теракты на железных дорогахВ первую неделю лета в четырех регионах России произошли теракты на железных дорогах. В Белгородской и Воронежской областях подрывы путей привели лишь к задержке поездов. Но в Брянской и Курской областях уже были жертвы.Самая крупная катастрофа произошла вечером 31 мая на Брянщине. На трассе А-240 был подорван автомобильный мост в тот момент, когда под ним проходил поезд Климов – Москва. В составе находились более 380 пассажиров.В результате с рельсов сошли локомотив и два первых вагона. Погибли семь человек, в том числе машинист Павел Мишин. Он применил экстренное торможение, снизив скорость перед столкновением. Его действия спасли сотни жизней, но сам он погиб. Посмертно Мишин был награжден орденом Мужества. Пострадали около 120 человек. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.Таким же терактом был и подрыв железнодорожного моста под Железногорском в Курской области 1 июля. Рухнули локомотив и несколько вагонов грузового поезда. Различные повреждения получили машинист и два его помощника.В Воронежской области подрыв полотна произошел на перегоне Евдаково - Сагуны. Машинист вовремя заметил повреждение и применил экстренное торможение, поэтому жертв удалось избежать. Также в Белгородской области 6 июня был осуществлен подрыв железнодорожного полотна на перегоне Прохоровка - Беленихино. С рельсов сошел резервный тепловоз, никто не пострадал.Президент Владимир Путин заявил, что совершенные киевским режимом преступления были направлены на срыв мирных переговоров между Россией и Украиной.Прорыв армии России в зоне СВОВ 2025 году Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции взяли под контроль более 6,3 тысячи квадратных километров территории – в полтора раза больше, чем в 2024-м. Весь год стратегическая инициатива находилась в руках российских войск.Освобождены свыше 300 населенных пунктов, главным образом – в Донбассе. Главным успехом на этом участке фронта можно считать взятие Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР – крупного логистического узла ВСУ, имеющего стратегическое значение. Через город обеспечивалось снабжение группировки противника в Славянско-Краматорской агломерации. Освобождение Красноармейска нарушило систему снабжения ВСУ на этом участке и открыло российским войскам дорогу на Краматорск. Также освобожден находящийся неподалеку от Красноармейска Димитров (Мирноград). Всего в районе этих двух городов в окружение попал 31 батальон ВСУ.Еще в феврале в результате пятимесячного штурма был освобожден Дзержинск (Торецк), а в июле под контроль ВС РФ перешел стратегический укрепрайон ВСУ в Донбассе – Часов Яр в Артемовской агломерации. Бои за этот город продолжались с весны 2024 года и завершились 31 июля 2025 года.Вторая половина уходящего года в целом была прорывной для российской армии. Помимо Красноармейска, освобождены еще несколько стратегических городов – Волчанск в Харьковской области, Северск в ДНР, Гуляйполе в Запорожской области. Кроме того, российские подразделения постепенно занимают населенные пункты в Сумской и Днепропетровской областях с целью создания там зоны безопасности.По оценкам Минобороны, потери ВСУ в 2025 году составили полмиллиона человек, а их боевой потенциал снизился примерно на треть.Катастрофа самолета Ан-24 в Приамурье24 июля произошла одна из самых крупных авиакатастроф в истории современной России. В Приамурье разбился пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Борт потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту города Тында. Все находившиеся 42 пассажира и шесть членов экипажа погибли.В качестве предварительных версий крушения самолета следствие рассматривало неисправность воздушного судна и человеческий фактор. В ходе расследования специалисты не обнаружили в разбившемся самолете технических неполадок или проблем с топливом. Погода также позволяла совершить нормальную посадку. В этой связи ошибка пилотов рассматривается как основная версия ЧП.В целях обеспечения безопасности полетов Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок.Ограбление ЛувраВ октябре во Франции произошло одно из крупнейших ограблений XXI века. Из знаменитого парижского Лувра были похищены драгоценности, в том числе, как рассказал министр культуры Рашид Дати, бесценные ювелирные изделия из коллекции французского императорского двора. Нескольких подозреваемых задержали при попытке покинуть страну. Позже стало известно, что в ночь дерзкого ограбления Лувра во Франции ограбили еще один музей – "Дом просвещения Дени Дидро" в городе Ленгр.При ограблении злоумышленники использовали автогидроподъемник. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одну из вещей – корону императрицы Евгении де Монтихо – преступники выронили при побеге. Позже стало известно, что похищены более 8400 бриллиантов, 212 жемчужин, 35 изумрудов и 34 сапфира, которыми были украшены драгоценности. Стоимость украденного оценивается в 88 млн евро, никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.Успешные испытания "Посейдона" и "Буревестника"В октябре президент России Владимир Путин заявил, что РФ провела успешные испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. По мощности он значительно превосходит даже самую перспективную в мире межконтинентальную ракету "Сармат". По скоростям и по глубинам движения аналогов "Посейдону" в мире нет и в ближайшее время вряд ли появится, подчеркнул российский лидер. Не существует и способов перехватить этот подводный аппарат.Практически одновременно с "Посейдоном" стало известно о решающем успешном испытании уникальной крылатой ракеты "Буревестник". Ее уникальность состоит в ядерной силовой установке, которая позволяет ракете находиться в полете длительное время. Во время испытаний она находилась в воздухе около 15 часов, преодолев расстояние в 14 тысяч километров, и это еще не предел. По своим характеристикам ракета имеет неограниченную дальность за счет того, что месяцы может находиться в непрерывном полете. Также "Буревестник" показал возможности обхода систем ПРО. Ракета, которая может нести ядерную боевую часть, по дальности полета превзошла все известные в мире ракетные системы.Владимир Путин заявил, что комплексы "Буревестник" и "Посейдон" остаются уникальным и единственным вооружением в своем роде, которые позволят обеспечить стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед.План США по УкраинеДональд Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании заявлял, что урегулирование украинского конфликта является одной основных его задач на посту президента США. За этот год американский лидер сделал на этот счет бесчисленное количество заявлений, нередко противоречащих друг другу, пытался давить и на Москву, и на Киев, ввел против РФ новые санкции и существенно урезал военную поддержку Украины.В ноябре стало известно о разработке Белым домом мирного плана по завершению конфликта. Изначально в нем было 28 пунктов. В нем, в частности, значились признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.После нескольких этапов обсуждений с Европой и с Украиной число пунктов сократилось до 20. При этом вопрос Крыма и Донбасса из новой редакции плана был вычеркнут.Как заявил президент США по итогам разговора с Владимиром Путиным и встречи с Владимиром Зеленским 28 декабря, вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности решен на 95%, однако среди нерешенных вопросов остается территориальный. Договоренности по линии соприкосновения пока нет, однако стороны приблизились к соглашению.Как стало известно от помощника президента РФ Юрия Ушакова после телефонного разговора Путина и Трампа 28 декабря, Москва и Вашингтон считают, что предлагаемый Киевом и ЕС вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий. Для окончательного прекращения конфликта требуется – прежде всего от Киева – смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу.Провал конфискации российских активовВесь год руководство Евросоюза пыталось продавить решение о конфискации более 200 миллиардов евро замороженных российских активов, чтобы передать их Украине в виде так называемого "репарационного кредита".Главным противником этого решения, помимо Венгрии и Словакии, выступающих за налаживание отношений с РФ, выступила Бельгия. Именно там находится международный депозитарий Euroclear, в котором заблокирована значительная часть российских активов.12 декабря ЕС согласовал бессрочную заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России.То, что план изъятия суверенных активов РФ окончательно потерпел фиаско, стало известно на саммите 18 декабря в Брюсселе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС отказался от идеи конфисковать чужие деньги, когда выяснилось, что частных активов Евросоюза в России больше, и они могут быть заморожены в ответ.Президент России Владимир Путин объяснил, что этот грабеж не состоялся поскольку "последствия для грабителей могут быть тяжелые". Выдача Киеву "репарационного кредита" увеличит бюджетный долг каждой страны Евросоюза, который сейчас переживает далеко не лучшие времена. Более тяжелые последствия конфискации активов – удар по имиджу еврозоны и создание прецедента, за которым может последовать кража активов любой страны мира под каким-либо надуманным предлогом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

