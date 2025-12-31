https://crimea.ria.ru/20251231/chasche-vsego-v-2025-ekhali-v-yaltu-i-na-novye-territorii--krymavtotrans-1151917978.html

Чаще всего в 2025 ехали в Ялту и на новые территории – Крымавтотранс

Чаще всего в 2025 ехали в Ялту и на новые территории – Крымавтотранс - РИА Новости Крым, 31.12.2025

Чаще всего в 2025 ехали в Ялту и на новые территории – Крымавтотранс

Автобусные перевозки остаются в тренде у гостей Крыма, несмотря на увеличение количества путешественников на личных авто. Куда в уходящем 2025 году чаще всего... РИА Новости Крым, 31.12.2025

2025-12-31T19:48

2025-12-31T19:48

2025-12-31T19:48

радио "спутник в крыму"

вячеслав мартынов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110801/73/1108017327_0:139:2500:1545_1920x0_80_0_0_2fb3b72c8960a01142126e14afb15c82.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Автобусные перевозки остаются в тренде у гостей Крыма, несмотря на увеличение количества путешественников на личных авто. Куда в уходящем 2025 году чаще всего направлялись жители и гости Крыма, а также о планах на следующий год рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" генеральный директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.Гость эфира также отметил, что по межрегиональному направлению самый популярный город – это Краснодар, туда отправилось 53 тысячи пассажиров."На втором месте Москва – 30 тысяч. Третье-четвертое место занимают небольшие, но очень важные города – Мелитополь и Геническ. Люди активно ездят туда. В Мелитополь – 22 тысячи пассажиров, в – Геническ 16,5. Пятое место – Скадовск, более 14 тысяч пассажиров за год", – озвучил статистику Вячеслав Мартынов.Он подчеркнул, что связи между Крымом и историческими регионами становятся все более плотными, как в политическом, так и в экономическом плане."Это очень помогает развивать многие сферы, в том числе, конечно же, и перевозки", – считает он.Для комфорта пассажиров на дальние междугородние маршруты выходят новые современные автобусы, добавил гость студии.В планах "Крымавтотранса" на новый 2026 год – детально проработать вопрос транспортной карты совместно с министерством транспорта РК."Есть мысль, что необходимо в какой-то период в принципе уйти от наличного расчета. Для этого разрабатывается несколько вариантов транспортной карты, чтобы человек ее приобрел или пополнял, или чтобы это многоразовый такой инструмент...", – озвучил задумку генеральный директор предприятия.На новогодние праздники компания ожидает приток гостей в Крым и надеется, что их будет больше."…Перевозчики всегда с огромной радостью воспринимают увеличение количества рейсов. Мы тоже следим за этой историей, смотрим, если все билеты проданы – начинаем ставить дополнительные рейсы", – отметил он.По словам гендиректора "Крымавтотранса" в новогодние дни никто не останется без внимания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав мартынов