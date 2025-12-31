Рейтинг@Mail.ru
Чаще всего в 2025 ехали в Ялту и на новые территории – Крымавтотранс - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Чаще всего в 2025 ехали в Ялту и на новые территории – Крымавтотранс
Чаще всего в 2025 ехали в Ялту и на новые территории – Крымавтотранс - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Чаще всего в 2025 ехали в Ялту и на новые территории – Крымавтотранс
Автобусные перевозки остаются в тренде у гостей Крыма, несмотря на увеличение количества путешественников на личных авто. Куда в уходящем 2025 году чаще всего... РИА Новости Крым, 31.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Автобусные перевозки остаются в тренде у гостей Крыма, несмотря на увеличение количества путешественников на личных авто. Куда в уходящем 2025 году чаще всего направлялись жители и гости Крыма, а также о планах на следующий год рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" генеральный директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.Гость эфира также отметил, что по межрегиональному направлению самый популярный город – это Краснодар, туда отправилось 53 тысячи пассажиров."На втором месте Москва – 30 тысяч. Третье-четвертое место занимают небольшие, но очень важные города – Мелитополь и Геническ. Люди активно ездят туда. В Мелитополь – 22 тысячи пассажиров, в – Геническ 16,5. Пятое место – Скадовск, более 14 тысяч пассажиров за год", – озвучил статистику Вячеслав Мартынов.Он подчеркнул, что связи между Крымом и историческими регионами становятся все более плотными, как в политическом, так и в экономическом плане."Это очень помогает развивать многие сферы, в том числе, конечно же, и перевозки", – считает он.Для комфорта пассажиров на дальние междугородние маршруты выходят новые современные автобусы, добавил гость студии.В планах "Крымавтотранса" на новый 2026 год – детально проработать вопрос транспортной карты совместно с министерством транспорта РК."Есть мысль, что необходимо в какой-то период в принципе уйти от наличного расчета. Для этого разрабатывается несколько вариантов транспортной карты, чтобы человек ее приобрел или пополнял, или чтобы это многоразовый такой инструмент...", – озвучил задумку генеральный директор предприятия.На новогодние праздники компания ожидает приток гостей в Крым и надеется, что их будет больше."…Перевозчики всегда с огромной радостью воспринимают увеличение количества рейсов. Мы тоже следим за этой историей, смотрим, если все билеты проданы – начинаем ставить дополнительные рейсы", – отметил он.По словам гендиректора "Крымавтотранса" в новогодние дни никто не останется без внимания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Чаще всего в 2025 ехали в Ялту и на новые территории – Крымавтотранс

19:48 31.12.2025

19:48 31.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Автобусные перевозки остаются в тренде у гостей Крыма, несмотря на увеличение количества путешественников на личных авто. Куда в уходящем 2025 году чаще всего направлялись жители и гости Крыма, а также о планах на следующий год рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" генеральный директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
"Если мы берем крымские перевозки, безусловно, это курортные направления - Ялта, Евпатория, Судак, Феодосия. Также в 2025 году были открыты и новые направления. Появились маршруты: Евпатория – Волжский, Ялта – Ессентуки, Евпатория – Алчевск, Симферополь – Макеевка, Керчь – Адлер, Симферополь – Брянск, Ялта – Донецк, Ялта – Курск, Крымск – Скадовск", - поделился он.
Гость эфира также отметил, что по межрегиональному направлению самый популярный город – это Краснодар, туда отправилось 53 тысячи пассажиров.
"На втором месте Москва – 30 тысяч. Третье-четвертое место занимают небольшие, но очень важные города – Мелитополь и Геническ. Люди активно ездят туда. В Мелитополь – 22 тысячи пассажиров, в – Геническ 16,5. Пятое место – Скадовск, более 14 тысяч пассажиров за год", – озвучил статистику Вячеслав Мартынов.
Он подчеркнул, что связи между Крымом и историческими регионами становятся все более плотными, как в политическом, так и в экономическом плане.
"Это очень помогает развивать многие сферы, в том числе, конечно же, и перевозки", – считает он.
Для комфорта пассажиров на дальние междугородние маршруты выходят новые современные автобусы, добавил гость студии.
"Сейчас очень неплохие китайские лайнеры, где есть все удобства, и туалет там есть, и места достаточно удобные, и кондиционер. Комфортно. Очень многие любят поездки именно автобусах, эти перевозки востребованы", – поделился он.
В планах "Крымавтотранса" на новый 2026 год – детально проработать вопрос транспортной карты совместно с министерством транспорта РК.
"Есть мысль, что необходимо в какой-то период в принципе уйти от наличного расчета. Для этого разрабатывается несколько вариантов транспортной карты, чтобы человек ее приобрел или пополнял, или чтобы это многоразовый такой инструмент...", – озвучил задумку генеральный директор предприятия.
На новогодние праздники компания ожидает приток гостей в Крым и надеется, что их будет больше.
"…Перевозчики всегда с огромной радостью воспринимают увеличение количества рейсов. Мы тоже следим за этой историей, смотрим, если все билеты проданы – начинаем ставить дополнительные рейсы", – отметил он.
По словам гендиректора "Крымавтотранса" в новогодние дни никто не останется без внимания.
