В Крыму спасатели заступили на дежурство на Ангарском перевале и Ай-Петри - РИА Новости Крым, 31.12.2025
В Крыму спасатели заступили на дежурство на Ангарском перевале и Ай-Петри
В Крыму спасатели заступили на дежурство на Ангарском перевале и Ай-Петри - РИА Новости Крым, 31.12.2025
В Крыму спасатели заступили на дежурство на Ангарском перевале и Ай-Петри
В Крыму спасатели заступили на дежурство на Ангарском перевале и Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T16:38
2025-12-31T16:38
крым
новости крыма
мчс крыма
ангарский перевал
ай-петри
новый год в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Крыму спасатели заступили на дежурство на Ангарском перевале и Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.Патрулирование на Ангарском перевале будут осуществлять сотрудники Алуштинского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов, а на плато горы Ай-Петри - спасатели Ялтинского и Бахчисарайского отрядов.На Ангарском перевале организован стационарный пункт для оказания помощи в случае необходимости.
В Крыму спасатели заступили на дежурство на Ангарском перевале и Ай-Петри

В Крыму спасатели заступили на дежурство на Ангарском перевале и Ай-Петри - МЧС

16:38 31.12.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымДежурство спасателей отряда "КРЫМ-СПАС"
Дежурство спасателей отряда КРЫМ-СПАС
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Крыму спасатели заступили на дежурство на Ангарском перевале и Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
"С целью обеспечения безопасности зимних катаний и предупреждения травматизма в данных местах будет организовано дежурство спасателей "Крым-Спас" группами до 6 человек", - говорится в сообщении.
Патрулирование на Ангарском перевале будут осуществлять сотрудники Алуштинского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов, а на плато горы Ай-Петри - спасатели Ялтинского и Бахчисарайского отрядов.
На Ангарском перевале организован стационарный пункт для оказания помощи в случае необходимости.
"Имеется электричество, отопление, возможность разместить пострадавшего. На вооружении находится необходимое спасательное оборудование и снаряжение, автомобиль высокой проходимости для буксировки. При необходимости к аварийно-спасательному посту незамедлительно может быть вызвана бригада скорой медицинской помощи", - добавили в ведомстве.
