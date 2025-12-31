https://crimea.ria.ru/20251231/v-krymu-spasateli-zastupili-na-dezhurstvo-na-angarskom-perevale-i-ay-petri-1152125504.html

В Крыму спасатели заступили на дежурство на Ангарском перевале и Ай-Петри

В Крыму спасатели заступили на дежурство на Ангарском перевале и Ай-Петри

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Крыму спасатели заступили на дежурство на Ангарском перевале и Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.Патрулирование на Ангарском перевале будут осуществлять сотрудники Алуштинского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов, а на плато горы Ай-Петри - спасатели Ялтинского и Бахчисарайского отрядов.На Ангарском перевале организован стационарный пункт для оказания помощи в случае необходимости. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

