Замок на скале – "Ласточкино гнездо" как символ Крыма
Замок на скале – "Ласточкино гнездо" как символ Крыма
Замок на скале – "Ласточкино гнездо" как символ Крыма
Замок на скале – "Ласточкино гнездо" как символ Крыма
Дворец-замок "Ласточкино гнездо", который красуется на отвесной Аврориной скале в Ялте, уже давно стал визитной карточкой Крыма, одним из его туристических...
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Дворец-замок "Ласточкино гнездо", который красуется на отвесной Аврориной скале в Ялте, уже давно стал визитной карточкой Крыма, одним из его туристических символов. Этот замок повсюду: на открытках, календарях, в туристических путеводителях, деньгах и рекламных проспектах.Об этом уникальном объекте, который находится на высоте 40 метров над уровнем моря, – в инфографике РИА Новости Крым.Первое упоминание о здании на отвесной скале в поселке Гаспра относится к 1895 году, а в 1912 году, вместо ранее существовавшего деревянного строения – построили каменный замок в средневековом стиле. Его новым владельцем стал русский нефтяной промышленник - барон Рудольф фон Штенгель. Для него-то и был построен миниатюрный дворец в готическом стиле с башенками и стрельчатыми окнами. Архитектором стал талантливый зодчий Александр Шервуд, сын архитектора Владимира Шервуда, автора проекта здания Исторического музея на Красной площади.В 1927 году замок пострадал от сильного землетрясения, его капитально отреставрировали в 60-х годах прошлого века, с тех пор масштабных реставрационных работ в замке не проводилось вплоть до 2017 года.Интересно, что в 2014 году Центробанк выпустил памятную 10-рублевую монету, на которой изображено "Ласточкино гнездо". А еще через год, в декабре 2015 изображение замка появилось и на памятной 100-рублевой банкноте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замокУ "Ласточкиного гнезда" начинается стройка: будет ли место туристамКогда в Ялте отремонтируют парки-памятники
крым, ялта, большая ялта, замок "ласточкино гнездо", история
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Дворец-замок "Ласточкино гнездо", который красуется на отвесной Аврориной скале в Ялте, уже давно стал визитной карточкой Крыма, одним из его туристических символов. Этот замок повсюду: на открытках, календарях, в туристических путеводителях, деньгах и рекламных проспектах.
Об этом уникальном объекте, который находится на высоте 40 метров над уровнем моря, – в инфографике РИА Новости Крым.
Первое упоминание о здании на отвесной скале в поселке Гаспра относится к 1895 году, а в 1912 году, вместо ранее существовавшего деревянного строения – построили каменный замок в средневековом стиле. Его новым владельцем стал русский нефтяной промышленник - барон Рудольф фон Штенгель. Для него-то и был построен миниатюрный дворец в готическом стиле с башенками и стрельчатыми окнами. Архитектором стал талантливый зодчий Александр Шервуд, сын архитектора Владимира Шервуда, автора проекта здания Исторического музея на Красной площади.
В 1927 году замок пострадал от сильного землетрясения, его капитально отреставрировали в 60-х годах прошлого века, с тех пор масштабных реставрационных работ в замке не проводилось вплоть до 2017 года.
Интересно, что в 2014 году Центробанк выпустил памятную 10-рублевую монету, на которой изображено "Ласточкино гнездо". А еще через год, в декабре 2015 изображение замка появилось и на памятной 100-рублевой банкноте.
