Рейтинг@Mail.ru
Сильная вспышка произошла на Солнце - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251231/silnaya-vspyshka-proizoshla-na-solntse--1152125940.html
Сильная вспышка произошла на Солнце
Сильная вспышка произошла на Солнце - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Сильная вспышка произошла на Солнце
Сильная вспышка произошла на Солнце. Об этом со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН пишет РИА Новости.Вспышка достигла пика в 16:51 по... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T18:38
2025-12-31T18:40
солнце
вспышки на солнце
новости
астрономия
космос
институт солнечно-земной физики
магнитные бури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151478349_42:0:1784:980_1920x0_80_0_0_57ad83b9ba39efb0fd981d03520f5590.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. Сильная вспышка произошла на Солнце. Об этом со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН пишет РИА Новости.Вспышка достигла пика в 16:51 по московскому времени. Специалисты присвоили ей балл М7.1. Кроме того, начиная с полуночи звезда произвела восемь обычных вспышек класса С.Последний раз вспышки класса М происходили на Солнце почти три дня назад . В частности, утром 29 декабря зарегистрировали три события М-класса, самое мощное из которых получило балл М4.2.Ожидается, что они вместе с действующей сейчас на Солнце корональной дырой могут стать причиной магнитных бурь и полярных сияний в новогоднюю ночь.Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251229/polyarnoe-siyanie-v-novyy-god-gde-v-rossii-ego-mogut-uvidet-1152054907.html
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151478349_259:0:1566:980_1920x0_80_0_0_f2569fec669a8b2003763f19f11aab8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солнце, вспышки на солнце, новости, астрономия, космос, институт солнечно-земной физики, магнитные бури
Сильная вспышка произошла на Солнце

Сильная вспышка произошла на Солнце 31 декабря

18:38 31.12.2025 (обновлено: 18:40 31.12.2025)
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце. Скриншот видео
Вспышка на Солнце. Скриншот видео
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. Сильная вспышка произошла на Солнце. Об этом со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН пишет РИА Новости.

Вспышка достигла пика в 16:51 по московскому времени. Специалисты присвоили ей балл М7.1. Кроме того, начиная с полуночи звезда произвела восемь обычных вспышек класса С.

Последний раз вспышки класса М происходили на Солнце почти три дня назад . В частности, утром 29 декабря зарегистрировали три события М-класса, самое мощное из которых получило балл М4.2.

Ожидается, что они вместе с действующей сейчас на Солнце корональной дырой могут стать причиной магнитных бурь и полярных сияний в новогоднюю ночь.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Полярное сияние - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
29 декабря, 23:08
Полярное сияние в Новый год: где в России его могут увидеть
 
СолнцеВспышки на СолнцеНовостиАстрономиякосмосИнститут солнечно-земной физикиМагнитные бури
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Чаще всего в 2025 ехали в Ялту и на новые территории – Крымавтотранс
19:10Рост МРОТ и пенсионного возраста: новое в законах с 1 января 2026 года
18:51Народы Крыма рассказали о своих новогодних традициях и кухне
18:38Сильная вспышка произошла на Солнце
18:18Сергей Аксенов поздравил крымчан с Новым годом
18:04Как елка нарядной стала: история праздничного вопроса
17:55Социолог назвала ключевое политическое событие года
17:23Названы самые необычные поисковые запросы россиян о подарках
17:15По Севастополю поехал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой
16:46Освобождение Курской области и саммит на Аляске: чем запомнится 2025 год
16:38В Крыму спасатели заступили на дежурство на Ангарском перевале и Ай-Петри
16:05Севастополь обновил нормативы накопления отходов
15:40Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
15:30Новости СВО - более 370 дронов и 1380 боевиков уничтожены за сутки
15:20Непогода в Севастополе закрыла рейд
15:09На реках Краснодарского края прогнозируют опасный подъем уровня воды
14:58В Запорожской области около 20 тысяч абонентов остались без света
14:50ЧП на Кубани: рухнувшая из-за веса снега крыша убила 22-летнюю девушку
14:41Замок на скале – "Ласточкино гнездо" как символ Крыма
14:32ВСУ пытается дронами и ДРГ ставить флаги Украины в освобожденных городах
Лента новостейМолния