Названы самые необычные поисковые запросы россиян о подарках

Названы самые необычные поисковые запросы россиян о подарках - РИА Новости Крым, 31.12.2025

Названы самые необычные поисковые запросы россиян о подарках

Россиян интересует, сколько подарков можно попросить на Новый год, как тайно отдать презент и что делать, если забыл, куда его спрятал - эти запросы вошли в...

2025-12-31T17:23

2025-12-31T17:23

2025-12-31T17:23

подарки

новый год

новый год 2026

общество

статистика

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111583/81/1115838126_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_a038f3e3420d70fde85d2a187ffeaf5a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Россиян интересует, сколько подарков можно попросить на Новый год, как тайно отдать презент и что делать, если забыл, куда его спрятал - эти запросы вошли в число необычных, рассказали РИА Новости в "Яндексе".Россиян также интересует, можно ли дарить тот или иной предмет. Чаще всего такой вопрос возникает в отношении часов, далее идут нож, зеркало, деньги и полотенце, а также постельное белье, свечи, букеты и носки. Пользователей также волнует, можно ли преподнести в подарок иконы, крестики, кольца, браслеты и другие вещи, которые связаны с суевериями и серьезными отношениями.При запросах "подарок для" чаще указывают мужчин, а потом - ребенка, девочку, маму, мальчика и женщину. Аналитики отметили, что подарок мужчине ищут почти вдвое чаще, чем женщине, но подарок маме ищут вдвое чаще, чем папе."Когда люди выбирают подарок конкретному человеку, они ищут разные характеристики. Для мужчины нужен "оригинальный" подарок, а для мамы, папы и бабушки - "своими руками". Для девушки пользователи ищут "необычное", парню ищут "недорогой" вариант. Для подруги - "прикольный" подарок, а вот сестре нужно что-то "красивое". Коллеге ищут "символический" подарок, а классному руководителю - "креативный", - отметили в "Яндексе".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

