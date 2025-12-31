Рейтинг@Mail.ru
По Севастополю поехал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой - РИА Новости Крым, 31.12.2025
По Севастополю поехал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой
По Севастополю поехал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой. об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. По Севастополю поехал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой. об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Появление праздничного троллейбуса — это еще один способ напомнить, что Новый год — время чудес, тепла и хороших эмоций, которые можно встретить даже в повседневной поездке по городу, добавил Развожаев.
По Севастополю поехал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой

17:15 31.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. По Севастополю поехал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой. об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ярко оформленный в новогодней тематике как снаружи, так и внутри, троллейбус будет радовать пассажиров на городских маршрутах в течение всех праздничных дней. Атмосферу волшебства дополняет необычный экипаж: вместо привычных водителя и кондуктора пассажиров встречают Дед Мороз и Снегурочка", - рассказал он.
Появление праздничного троллейбуса — это еще один способ напомнить, что Новый год — время чудес, тепла и хороших эмоций, которые можно встретить даже в повседневной поездке по городу, добавил Развожаев.
"Такой транспорт превращает обычную дорогу в маленький праздник и дарит радость как детям, так и взрослым", - заключил губернатор.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
