https://crimea.ria.ru/20251231/po-sevastopolyu-poekhal-novogodniy-trolleybus-s-dedom-morozom-i-snegurochkoy-1152124948.html

По Севастополю поехал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой

По Севастополю поехал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой - РИА Новости Крым, 31.12.2025

По Севастополю поехал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой

По Севастополю поехал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой. об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.12.2025

2025-12-31T17:15

2025-12-31T17:15

2025-12-31T17:15

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

общественный транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1f/1152124235_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bbfbe7157555cdafac531d1d82835556.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. По Севастополю поехал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой. об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Появление праздничного троллейбуса — это еще один способ напомнить, что Новый год — время чудес, тепла и хороших эмоций, которые можно встретить даже в повседневной поездке по городу, добавил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, общественный транспорт