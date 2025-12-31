https://crimea.ria.ru/20251231/po-sevastopolyu-poekhal-novogodniy-trolleybus-s-dedom-morozom-i-snegurochkoy-1152124948.html
2025-12-31T17:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. По Севастополю поехал новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой. об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Появление праздничного троллейбуса — это еще один способ напомнить, что Новый год — время чудес, тепла и хороших эмоций, которые можно встретить даже в повседневной поездке по городу, добавил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
