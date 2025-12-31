Рейтинг@Mail.ru
Сергей Аксенов поздравил крымчан с Новым годом - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Сергей Аксенов поздравил крымчан с Новым годом
Сергей Аксенов поздравил крымчан с Новым годом - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Сергей Аксенов поздравил крымчан с Новым годом
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех с Новым годом. РИА Новости Крым, 31.12.2025
новый год
новый год 2026
сергей аксенов
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех с Новым годом."Совсем скоро мы встретим новый, 2026 год. Встретим с радостью и надеждой на лучшее, в теплом кругу родных и близких. Мы вспомним все доброе и хорошее, что было в уходящем году. Вспомним и трудности, которые мы преодолели вместе, и успехи, которых тоже было немало", - написал он в своем ТГ-канале. Сергей Аксенов назвал основой этих успехов единство и любовь к России, веру в Победу и убежденность в том, что правда за нами. "Мы подошли к новогоднему рубежу еще более сильными, сплоченными и уверенными в себе, в правильности избранного пути. Мы поддерживаем нашего национального Лидера, мы благодарны ему за возвращение домой, за преображение нашей республики, за решающий вклад в решение проблем, волнующих крымчан", - говорится в новогоднем обращении главы республики. "Пусть 2026 год принесет нашей любимой Родине и каждой семье мир и согласие, счастье и процветание!", - заключил Сергей Аксенов.
новый год, новый год 2026, сергей аксенов, крым, новости крыма
Сергей Аксенов поздравил крымчан с Новым годом

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил всех с Новым годом

18:18 31.12.2025 (обновлено: 18:19 31.12.2025)
 
Глава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех с Новым годом.
"Совсем скоро мы встретим новый, 2026 год. Встретим с радостью и надеждой на лучшее, в теплом кругу родных и близких. Мы вспомним все доброе и хорошее, что было в уходящем году. Вспомним и трудности, которые мы преодолели вместе, и успехи, которых тоже было немало", - написал он в своем ТГ-канале.

Сергей Аксенов назвал основой этих успехов единство и любовь к России, веру в Победу и убежденность в том, что правда за нами.

"Мы подошли к новогоднему рубежу еще более сильными, сплоченными и уверенными в себе, в правильности избранного пути. Мы поддерживаем нашего национального Лидера, мы благодарны ему за возвращение домой, за преображение нашей республики, за решающий вклад в решение проблем, волнующих крымчан", - говорится в новогоднем обращении главы республики.

"Пусть 2026 год принесет нашей любимой Родине и каждой семье мир и согласие, счастье и процветание!", - заключил Сергей Аксенов.
Новый годНовый год 2026Сергей АксеновКрымНовости Крыма
 
Лента новостейМолния