На реках Краснодарского края возможет подъем уровня воды до опасных значений, в зоне риска 6 районов. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
2025-12-31T15:09
2025-12-31T15:09
краснодарский край
новости
реки
штормовое предупреждение
геленджик
туапсе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. На реках Краснодарского края возможет подъем уровня воды до опасных значений, в зоне риска 6 районов. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности, а также принять меры на случай возможной эвакуации.Как сообщалось, в Белореченском районе Кубани из-за веса снега рухнули крыши двух жилых домов, один человек погиб и один пострадал. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
геленджик
туапсе
краснодарский край, новости, реки, штормовое предупреждение, геленджик, туапсе
На реках Краснодарского края прогнозируют опасный подъем уровня воды

На реках Краснодарского края возможет опасный подъем уровня воды - в зоне риска 6 районов

15:09 31.12.2025
 
© Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РоссииВ Сочи из горной реки спасли трех человек
В Сочи из горной реки спасли трех человек
© Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. На реках Краснодарского края возможет подъем уровня воды до опасных значений, в зоне риска 6 районов. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"По информации МЧС, до конца суток 31 декабря 2025 года и 1 января 2026-го в связи с продолжительными осадками опасные явления прогнозируют на реках юго-западной и юго-восточной территорий, а также Черноморского побережья региона. В зоне риска Северский, Апшеронский, Белореченский районы, Горячий Ключ, Геленджик, Туапсинский муниципальный округ", - говорится в сообщении.
Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности, а также принять меры на случай возможной эвакуации.
"Принять меры на случай возможной эвакуации, если она потребуется – собрать документы, ценности и лекарства, приготовить продукты и вещи первой необходимости. Перед выходом из дома нужно отключить электро- и газоснабжение, погасить огонь в печах, закрыть окна и двери", - проинформировали в оперштабе.
Как сообщалось, в Белореченском районе Кубани из-за веса снега рухнули крыши двух жилых домов, один человек погиб и один пострадал.
Краснодарский крайНовостиРекиШтормовое предупреждениеГеленджикТуапсе
 
