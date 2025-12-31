https://crimea.ria.ru/20251231/na-rekakh-krasnodarskogo-kraya-prognoziruyut-opasnyy-podem-urovnya-vody-1152123152.html

На реках Краснодарского края прогнозируют опасный подъем уровня воды

На реках Краснодарского края прогнозируют опасный подъем уровня воды - РИА Новости Крым, 31.12.2025

На реках Краснодарского края прогнозируют опасный подъем уровня воды

На реках Краснодарского края возможет подъем уровня воды до опасных значений, в зоне риска 6 районов. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 31.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. На реках Краснодарского края возможет подъем уровня воды до опасных значений, в зоне риска 6 районов. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности, а также принять меры на случай возможной эвакуации.Как сообщалось, в Белореченском районе Кубани из-за веса снега рухнули крыши двух жилых домов, один человек погиб и один пострадал.

