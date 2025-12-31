https://crimea.ria.ru/20251231/v-zaporozhskoy-oblasti-okolo-20-tysyach-abonentov-ostalis-bez-sveta--1152122577.html

В Запорожской области около 20 тысяч абонентов остались без света

Около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области, идут восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области, идут восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий."Электроснабжение отсутствует в селах Терпенье, Вознесенка, Мордвиновка, частично в селе Константиновка и ряде районов города Мелитополя. Также электроснабжение отсутствует в Приазовском муниципальном округе. Всего около 20 тысяч абонентов", - проинформировал он.Также приостановлена работа ряда котельных, что привело к временному отсутствию теплоснабжения в 44 многоквартирных домах Мелитополя. Все службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА на энергетическую систему Запорожской области, подчеркнул Балицкий.

Новости

