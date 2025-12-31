Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251231/v-zaporozhskoy-oblasti-okolo-20-tysyach-abonentov-ostalis-bez-sveta--1152122577.html
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости Крым, 31.12.2025
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов остались без света
Около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области, идут восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T14:58
2025-12-31T14:58
новые регионы россии
запорожская область
атаки всу
евгений балицкий
новости
происшествия
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6cc2ac1de7014ad8e2c28388fe9983f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области, идут восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий."Электроснабжение отсутствует в селах Терпенье, Вознесенка, Мордвиновка, частично в селе Константиновка и ряде районов города Мелитополя. Также электроснабжение отсутствует в Приазовском муниципальном округе. Всего около 20 тысяч абонентов", - проинформировал он.Также приостановлена работа ряда котельных, что привело к временному отсутствию теплоснабжения в 44 многоквартирных домах Мелитополя. Все службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА на энергетическую систему Запорожской области, подчеркнул Балицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новые регионы россии
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_223:167:1280:960_1920x0_80_0_0_83656136dda913c646c4add0f6a7877b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, запорожская область, атаки всу, евгений балицкий, новости, происшествия, отключение электроэнергии
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов остались без света

В Запорожской области около 20 тысяч абонентов остались без электричества - Балицкий

14:58 31.12.2025
 
© Администрация Херсонской областиЛЭП
ЛЭП
© Администрация Херсонской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области, идут восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Электроснабжение отсутствует в селах Терпенье, Вознесенка, Мордвиновка, частично в селе Константиновка и ряде районов города Мелитополя. Также электроснабжение отсутствует в Приазовском муниципальном округе. Всего около 20 тысяч абонентов", - проинформировал он.
Также приостановлена работа ряда котельных, что привело к временному отсутствию теплоснабжения в 44 многоквартирных домах Мелитополя. Все службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА на энергетическую систему Запорожской области, подчеркнул Балицкий.
"Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады работают. Электроснабжение будет восстановлено в течение двух-трех часов. Кратковременные отключения в ходе ремонтных работ могут повторяться", - добавил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новые регионы РоссииЗапорожская областьАтаки ВСУЕвгений БалицкийНовостиПроисшествияОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:05Севастополь обновил нормативы накопления отходов
15:40Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
15:30Новости СВО - более 370 дронов и 1380 боевиков уничтожены за сутки
15:20Непогода в Севастополе закрыла рейд
15:09На реках Краснодарского края прогнозируют опасный подъем уровня воды
14:58В Запорожской области около 20 тысяч абонентов остались без света
14:50ЧП на Кубани: рухнувшая из-за веса снега крыша убила 22-летнюю девушку
14:41Замок на скале – "Ласточкино гнездо" как символ Крыма
14:32ВСУ пытается дронами и ДРГ ставить флаги Украины в освобожденных городах
14:05Удары по Украине - поражены объекты ВПК в 144 районах
14:02Из-за снегопада в Краснодарском крае задерживаются 18 поездов
13:56Удар стихии по Адыгее - погиб человек, введен режим ЧС
13:47Кадетский корпус и психоневрологический диспансер повреждены в Туапсе
13:39Снег в Крыму на Новый год - ситуация на дорогах полуострова
13:25В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий
13:10В России появился новый нацпроект в области биоэкономики
12:55Чем опасно детское "шампанское" на новогоднем столе
12:36Как "Орешник" в 2024 году уничтожил завод Южмаш в Днепропетровске
12:30Дрон с фугасным снарядом - как ВСУ атаковали резиденцию Путина 0:49
12:12Атака ВСУ на резиденцию Путина: в Минобороны рассказали подробности
Лента новостейМолния