В Запорожской области около 20 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости Крым, 31.12.2025
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов остались без света
31.12.2025
Около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области, идут восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
2025-12-31T14:58
2025-12-31T14:58
2025-12-31T14:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области, идут восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий."Электроснабжение отсутствует в селах Терпенье, Вознесенка, Мордвиновка, частично в селе Константиновка и ряде районов города Мелитополя. Также электроснабжение отсутствует в Приазовском муниципальном округе. Всего около 20 тысяч абонентов", - проинформировал он.Также приостановлена работа ряда котельных, что привело к временному отсутствию теплоснабжения в 44 многоквартирных домах Мелитополя. Все службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА на энергетическую систему Запорожской области, подчеркнул Балицкий.
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов остались без электричества - Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области, идут восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Электроснабжение отсутствует в селах Терпенье, Вознесенка, Мордвиновка, частично в селе Константиновка и ряде районов города Мелитополя. Также электроснабжение отсутствует в Приазовском муниципальном округе. Всего около 20 тысяч абонентов", - проинформировал он.
Также приостановлена работа ряда котельных, что привело к временному отсутствию теплоснабжения в 44 многоквартирных домах Мелитополя. Все службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА на энергетическую систему Запорожской области, подчеркнул Балицкий.
"Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады работают. Электроснабжение будет восстановлено в течение двух-трех часов. Кратковременные отключения в ходе ремонтных работ могут повторяться", - добавил он.
