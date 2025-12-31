https://crimea.ria.ru/20251231/kak-elka-naryadnoy-stala-istoriya-prazdnichnogo-voprosa-1151875266.html

Как елка нарядной стала: история праздничного вопроса

Как елка нарядной стала: история праздничного вопроса

Обычай украшать новогоднюю елку пришел к нам из Германии. Существует предание о том, что начало традиции украшать елку положил немецкий реформатор Мартин Лютер. РИА Новости Крым, 31.12.2025

Обычай украшать новогоднюю елку пришел к нам из Германии. Существует предание о том, что начало традиции украшать елку положил немецкий реформатор Мартин Лютер. В 1513 году, возвращаясь домой в канун Рождества, Лютер был очарован и восхищен красотой звезд, усыпавших небесный свод так густо, что казалось, будто и кроны деревьев искрятся звездочками. Дома он поставил на стол елку и украсил ее свечами, а на верхушку водрузил звезду в память о звезде Вифлеемской.Известно также, что в XVI веке в Центральной Европе в рождественскую ночь было принято ставить на середине стола маленькое деревце бука, украшенное сваренными в меду маленькими яблочками, сливами, грушами и лесными орехами.Во второй половине XVII столетия в немецких и швейцарских домах уже был распространен обычай дополнять украшение рождественской трапезы не только лиственным, но и хвойным деревом. Главное, чтобы оно было игрушечной величины. Сначала маленькие елочки подвешивались к потолку вместе с конфетами и яблоками, и лишь позже установился обычай наряжать в гостевой комнате одну большую елку.К началу XIX столетия обычай украшать елку стал распространяться по другим странам Европы. Первые сведения о рождественском дереве в Швеции относятся к концу XVIII века, в Финляндии – к 1800 году, в Дании – к 1810 году, в Норвегии – к 1828 году. В Бельгии и в Нидерландах рождественское дерево появилось только к середине XIX века.В Париже рождественская ель впервые появилась в 1840 году при дворе короля Луи Филиппа. Инициатором этого события стала невестка короля лютеранка герцогиня Елена Орлеанская, урожденная немецкая принцесса Мекленбургская. Дерево было воздвигнуто перед королевским дворцом Тюильри.В Англии первое рождественское дерево было установлено в 1841 году, когда королева Виктория вышла замуж за немца Альберта Саксен-Кобургского. Именно тогда в Виндзорском замке по настоянию принца и было устроено рождественское дерево "для удовольствия его молодой жены и маленьких детей".В Америке новогодние елки появились также благодаря немецким эмигрантам.В России традиция украшения новогодней елки появилась благодаря Петру I. 20 декабря 1699 года царь издал указ, в котором призвал вместе с Европой вести летоисчисление от Рождества Христова, а не от сотворения мира, и отмечать новолетие "по примеру всех христианских народов" не 1 сентября, а 1 января. Петр I повелел украшать общественные здания и дома хвойными деревьями или хотя бы ветками снаружи. После смерти Петра указ был подзабыт, а распространенным новогодним атрибутом елка стала лишь веком позже к 40-м годам XIX века.Во время Первой мировой войны император Николай II посчитал традицию украшения елки "вражеской" и категорически запретил ей следовать. После революции запрет отменили.Первую общественную елку при советской власти устроили 31 декабря 1917 года в Михайловском артиллерийском училище в Петербурге. С 1926 года украшение елки уже считалось преступлением: ЦК ВКП(б) назвал обычай устанавливать так называемую рождественскую ель антисоветским.28 декабря 1935 года в газете "Правда" появилась небольшая заметка, подписанная кандидатом в члены политбюро ЦК ВКП(б) Павлом Постышевым: "Давайте организуем к новому году детям хорошую елку!"Аргументируя свое предложение, Постышев напоминал, что "до революции дети бедных рабочих с завистью смотрели на своих богатых сверстников, которые веселились у рождественского дерева, и теперь не стоит лишать советских ребятишек такого праздника". Он даже назвал репрессии по отношению к елке "левым перегибом". Предложение было поддержано, и елки стали опять украшать, только не на Рождество, как до революции, а на Новый год, избрав его главным праздником советских детей.В 1935 году был организован первый новогодний детский утренник с наряженной лесной красавицей. В канун нового 1938 года в Колонном зале Дома союзов поставили огромную 15-метровую елку с 10 тысячами украшений и игрушек, ставшую с тех пор традиционной и называвшуюся позднее главной елкой страны. С 1976 года главной елкой стала считаться елка в Кремлевском дворце съездов (с 1992 года – Государственный Кремлевский дворец), с 1996 года – елка на Соборной площади Кремля.Елочные игрушки 1930-х годов выглядят соответственно историческим реалиям: "парашютисты" из ваты, стеклянные дирижабли с надписью "СССР". В 1937 году была также выпущена серия елочных шариков с изображением членов политбюро. В годы Великой Отечественной войны елки украшались "солдатами", "танками", "пистолетами", "собаками-санитарами".После войны елочные игрушки снова стали мирными. В 1949 году к юбилею Александра Пушкина были выпущены игрушки с изображением персонажей сказок поэта.В начале 1950-х годов изготавливалось много игрушек в виде фруктов, ягод и овощей, появились сказочные персонажи – Айболит, Дед Мороз, Снегурочка, Чиполлино, различные звери – белочки, медведи, зайцы. Тогда же появилась мода на стеклянные бусы и композиции из стеклянных шариков, бус и палочек. После выхода знаменитого фильма Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", появились елочные игрушки в виде часов, на которых стрелки замерли в положении "без пяти двенадцать".В 1960-е годы на елки вешали "початки кукурузы" и "снопы пшеницы". В новогодних украшениях также нашло отражение освоение человечеством космоса: появились "спутники", "космонавты", "ракеты", шарики с рисунками на космическую тематику. Также в 1960-е годы появились первые электрические елочные гирлянды. В 1970-е годы дизайн игрушек становится менее разнообразным. В 1990-е годы в продаже появилось множество елочных шаров с изображением животных – символов наступающего года.В начале 2000-х годов стали популярными оригинальные, самодельные игрушки – фигурки из соломы, бумаги, моточков шерсти и кусочков ткани; плюшевые зверьки, войлочные лебеди и ангелочки и т.д.В последнее время понятие "мода" стало непосредственно распространяться и на украшение новогодней елки. В оформлении елки сейчас приветствуется выдержанность украшений в единой цветовой гамме, украшения из текстиля, разнообразие образных игрушек (миниатюрные туфельки, кареты, ангелочки и многое другое), сочетание различных материалов (ткань, бисер, стекло), оформление в цветах драгоценных металлов: золотистом и серебристом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

