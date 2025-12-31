Непогода в Севастополе закрыла рейд

https://crimea.ria.ru/20251231/nepogoda-v-sevastopole-zakryla-reyd--1152123314.html
В Севастополе морской пассажирский транспорт прекратил работать из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт прекратил работать из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Ранее сообщалось о сильном ухудшении погоды на полуострове. Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма.
РИА Новости Крым
2025
РИА Новости Крым
