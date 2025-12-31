Рейтинг@Mail.ru
Непогода в Севастополе закрыла рейд - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Непогода в Севастополе закрыла рейд
Непогода в Севастополе закрыла рейд - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Непогода в Севастополе закрыла рейд
В Севастополе морской пассажирский транспорт прекратил работать из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя. РИА Новости Крым, 31.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт прекратил работать из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Ранее сообщалось о сильном ухудшении погоды на полуострове. Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма.
Непогода в Севастополе закрыла рейд

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт прекратил работать из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.
"Уважаемые пассажиры! Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт приостанавливает работу", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Ранее сообщалось о сильном ухудшении погоды на полуострове. Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
