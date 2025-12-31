https://crimea.ria.ru/20251231/sevastopol-obnovil-normativy-nakopleniya-otkhodov-1152123891.html

Севастополь обновил нормативы накопления отходов

Правительство Севастополя утвердило нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.Так, для многоквартирных домов среднегодовой объем отходов увеличен с 2,5 до 2,831 кубических метра на человека, тогда как для общежитий он снижен — с 250 до 140 кубических метров на место. В частном секторе ранее объем ТКО рассчитывался по числу зарегистрированных жильцов, а теперь он будет зависеть от общей площади дома — 0,069 кубических метров на 1 квадратный метр общей площади. Кроме того, введена новая категория — "апартаменты", для которых установлен норматив 0,204 кубических метра отходов на 1 квадратный метр.Также теперь административные здания, организации, офисы и конторы будут платить исходя из 0,037 кубических метра на 1 квадратный метр площади, а не 0,7 кубических метров на сотрудника, как это было ранее.Для жилых домов новые правила расчета начнут применяться с 1 октября 2026 года — одновременно с введением обновленных тарифов. Для остальных категорий потребителей, включая коммерческие объекты и апартаменты, нормативы вступят в силу по истечении 10 дней после официального опубликования постановления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

