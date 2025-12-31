https://crimea.ria.ru/20251231/sotsiolog-nazvala-klyuchevoe-politicheskoe-sobytie-goda-1152082077.html

Социолог назвала ключевое политическое событие года

Социолог назвала ключевое политическое событие года - РИА Новости Крым, 31.12.2025

Социолог назвала ключевое политическое событие года

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Анкоридже является одним из ключевых событий уходящего года, поскольку... РИА Новости Крым, 31.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Анкоридже является одним из ключевых событий уходящего года, поскольку сближение лидеров двух ведущих военных держав резко снижает уровень угрозы глобального конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева.По ее мнению, встреча двух президентов на Аляске в августе 2025 года создала несколько перспективных возможностей. Первая – возможность улучшения российско-американских отношений, которые за последние годы опустились до уровня холодной войны, вторая – возможность выработки переговорных позиций, которые потенциально могут стать базой для урегулирования конфликта на Украине.При этом Киселева призывает не забывать, что США действуют исключительно в своих интересах. Однако тот факт, что коллективный Запад в отношении к России сегодня расколот, является положительным для РФ.Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству. У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов. Президент РФ подчеркнул, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными, был достигнут "огромный прогресс". Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду все еще нет договоренностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – КремльРФ и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - УшаковПутин и Трамп обсудили конфликт на Украине - главное

