Народы Крыма рассказали о своих новогодних традициях и кухне

Народы Крыма рассказали о своих новогодних традициях и кухне

Новый год у разных народов в Крыму традиционно празднуется в разные даты, преимущественно весной, что связано с циклом земледельческих работ, их началом или...

Новый год у разных народов в Крыму традиционно празднуется в разные даты, преимущественно весной, что связано с циклом земледельческих работ, их началом или завершением. Как отмечают Новый год разные народы, живущие в Крыму – в материале РИА Новости Крым.Языческая ель германцевОтсчет новолетия с января традицией в России сделал царь Петр I в 1700 году, позаимствовав ее в странах Западной Европы. Он же ввел традицию украшать елки. Украшения должны висеть неделю.Обычай наряжать ели – немецкий, причем отнюдь не христианский: германцы почитали ель как священное дерево, в котором обитает добрый дух.В старину елку украшали различными сладостями: орехами в блестящих обертках, конфетами и даже овощами. На ветках тогда горели восковые свечи. А блестящие шары появились только столетие назад. Макушку елки венчала звезда – символ Рождества, ведущая волхвов к яслям младенца-Христа.Новогодняя ночь 31 декабря, день почитания святого Сильвестра, праздновался немецкими переселенцами в Крыму также охотно, как и Рождество."После тихого семейного праздника Рождества немцы весело встречают Новый год. Все к этому уже приготовлено – убран дом, украшена елка, под которой детей ждут подарки, достается лучшая посуда, принято надевать лучшие вещи. Все гуляют, на улицах организованы концерты и выступления, принято посещать театры. Во время празднования Нового года к детям приходят Вайнахцман и Кристкинд – это персонажи, похожие на наших Деда Мороза и Снегурочку. Они на ослике привозят детям подарки и сладости", – рассказали РИА Новости Крым в немецком национально-культурном обществе Крыма.Крымские немцы накрывали богатый стол с рулькой, колбасами, запеченным гусем. За столом собирается вся семья.Также готовили на новогодний стол пирог, в один из кусочков которого был запечен боб. Тот, кто находил этот боб, получал подарок и становился "бобовым королем".Немецкие девушки гадали: расплавляли свинец и выливали его в специально подготовленную посуду с холодной водой. По получившимся причудливым фигурам гадающие старались узнать свое будущее.Поцелуи под омелойПэр Ноэль одет в деревянные башмаки и широкополую шляпу, а его ослику дети оставляют морковку для угощения.Из блюд новогоднего стола популярна индейка или фуагра из печени гуся, которого откармливали специально к Новому году. Кроме того, на столе может быть большое количество морепродуктов, Франция на новогодние праздники съедает до 80 тонн морепродуктов. И, конечно, очень знаменит сладкий стол: не меньше 13 блюд должно быть на столе, среди которых основным является так называемое полено – это вид бисквитного торта. Никак нельзя обойтись без шампанского.Одной из популярных новогодних традиций является поцелуй под омелой. Пучок омелы подвешивают под потолок жилища и близкие люди целуются под ней, что символизируют дружеские отношения и залог счастья.В полночь же французы берут на себя так называемые "новогодние обязательства" – то есть дают зарок, чего они должны достичь в наступающем году.Пряные печенья и мультикапс эстонцевДед Мороз в Эстонии – Йыулувана (в переводе с эстонского языка "рождественский старик"). Он одет в короткий сюртук и синим вместе ходит большое количество гномов, которые кладут детям подарки в тапочки и носки."Традиционное блюдо эстонцев на Новый год – мульгикапс, которое готовят со свининой, квашеной капустой и перловой крупой. Кровяные колбаски подают с брусничным джемом. Также из необычного – маринованная тыква, это изысканная закуска. Ну и, конечно, пекут излюбленное традиционное рождественское печенье пиппаркок. Это пряное и ароматное печенье готовится с добавлением меда и специй, таких как имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех и черный перец: "пиппар" – перец", – продолжила собеседница.Навасард – Новый год у армянРаньше новолетие армяне отмечали сначала в дату весеннего равноденствия, а затем – в августе. Навасард – название первого месяца древнеармянского календаря. Он начинался 11 августа и заканчивался 9 сентября. Для древних армян 1 навасарда было праздничным днем, когда все отдыхали и веселились.Новый год у армян в обычаях следовало встречать с новым хлебом. Пекли ритуальный "тари хац" – хлеб года. Делали его и пресным, и с начинкой запекали в него пуговицу, фасоль или монету, рассказывают в этнографическом музее.Сугубо новогодним блюдом считается "кяшка" – слоями выложенные пшеница и мясо, которые варили не смешивая, чтобы год был без разногласий.В полночь молодежь отправлялась за свежей водой. Кроме хлеба и воды обновлялся огонь в доме. Всю ночь и последующий день огня не гасили. На дверь накидывали лоскут красной ткани, чтобы год был полон радостных дней, рассказывают в этнографичесом музее Крыма.В Армении есть свой Дед Мороз – Дзмер Папи (Дед Зима) и Дзинанушик – Снегурочка.Корабль вместо елкиНовый год раньше выпадал на день Св. Василия – покровителя земледелия. Дед Мороз у греков называется Ай-Василис – святой Василий. Вместе с ним приходят гномы кадликарзали, они ночью на Рождество хулиганят, их задабривают вкусненьким и разжигают камин, чтобы они не проникли в дом."Ай-Василис – реальный исторический персонаж. Когда-то он жил в Кессарии. Правитель там собирал дань с людей, они отдали ему последнее золото и уже ничего у них не было. Ай-Василь сумел хитростью забрать это золото обратно, но он не знал, где чье, и тогда он испек большой пирог и запек все золото в тесто. Разрезав его, поделил, не глядя – что кому досталось, и таким образом вернул людям их сокровища", – рассказывает о празднике секретарь крымской национально-культурной автономии греков Натали Будурова.До сих пор в пирог святого Василия – василопиту – греки кладут монетку флури, которая достается кому-то из членов семьи на счастье.Еще одна греческая традиция – в день начала новолетия греки разбивают плод граната о порог, об двери: чем больше получится брызг, тем богаче и лучше будет год.Натали Будурова также рассказывает, что традиция наряжать елку на Рождество и Новый год в Греции появилась только лет 20 назад."До этого наряжали корабли. Это символ для Греции – морской страны. Отцы уходили в море и когда дети ходили колядовать, то несли с собой украшенный кораблик – как память об отцах. До сих пор на площадях наряжают и елку, и кораблики", – говорит она.Обряд колядования в Греции происходит в предрождественский день с утра. 24 декабря по городам и селам колядуют дети и взрослые, устраивают шествие с барабанами, треугольниками – тригоно, скрипками. Ходят не только по домам, но и по магазинам.Голова рыбыВообще-то евреи отмечают свой Новый год в сентябре. Он называется Рош ха-Шана – "Голова года". Но это не мешает представителям этой национальности праздновать "светский новый год" со всеми крымчанами в ночь с 31 декабря на 1 января.Таким образом, традиционный новогодний салат сельдь под шубой очень подходит под еврейские традиции.Чтобы год был богатым и сладким, пекут сладкие пироги-хлеба халы, запекают яблоки с медом.Крымчаки как народ по крови тюркский, а по вере иудейский тоже отметили свой новый год еще осенью. Но не против присоединиться ко всем гуляющим в декабре и январе."Традиционно готовят 12 блюд и голова рыбы как главное блюдо – как голова года. В этом время принято прощать все обиды, желать друг другу счастья, чтобы Бог наш записал все это в наши страницы на Новый год. Сейчас уже закончилась Ханука и евреи уже живут в новом году. Те крымчаки, которые других вер, со всеми гражданами Российской Федерации готовы встречать 2024 год. Одну из семей крымчаков знал, у них одно из главных блюд было кубете. Стол должен быть богатым, много выпечки, разные пирожочки, кто-то будет делать чебуреки", – рассказывает караим Максим Волков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

