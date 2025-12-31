https://crimea.ria.ru/20251231/putin-vystupil-s-novogodnim-obrascheniem-k-rossiyanam-1152123723.html
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, подчеркнув, что Россия будет добиваться поставленных целей и идти только вперед. РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T15:40
2025-12-31T15:40
2025-12-31T15:40
владимир путин (политик)
новости
новый год 2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111335/34/1113353431_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_f5069bbf9f0e6fd9cdc8f0833a793e21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, подчеркнув, что Россия будет добиваться поставленных целей и идти только вперед.Он также подчеркнул, что участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за Родину. И вся страна, отметил он, верит в бойцов и в победу.Кроме того, Путин пожелал россиянам счастья, здоровья, взаимопонимания и вдохновляющей любви."Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и вовсю", - отметил глава государства. Обращение продлилось несколько минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой у них составляет девять часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111335/34/1113353431_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_d9ecdab8bff35bbf6da780216291b0a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, новый год 2026
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Путин поздравил россиян с Новым годом
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, подчеркнув, что Россия будет добиваться поставленных целей и идти только вперед.
"Мы вместе — одна большая семья, сильная и сплоченная. <...> Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо", - сказал он.
Он также подчеркнул, что участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за Родину. И вся страна, отметил он, верит в бойцов и в победу.
Кроме того, Путин пожелал россиянам счастья, здоровья, взаимопонимания и вдохновляющей любви.
"Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и вовсю", - отметил глава государства.
Обращение продлилось несколько минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой у них составляет девять часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.