Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, подчеркнув, что Россия будет добиваться поставленных целей и идти только вперед. РИА Новости Крым, 31.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, подчеркнув, что Россия будет добиваться поставленных целей и идти только вперед.Он также подчеркнул, что участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за Родину. И вся страна, отметил он, верит в бойцов и в победу.Кроме того, Путин пожелал россиянам счастья, здоровья, взаимопонимания и вдохновляющей любви."Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и вовсю", - отметил глава государства. Обращение продлилось несколько минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой у них составляет девять часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

