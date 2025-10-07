Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Эрдоганом Украину и Ближний Восток - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Путин обсудил с Эрдоганом Украину и Ближний Восток
Путин обсудил с Эрдоганом Украину и Ближний Восток - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Путин обсудил с Эрдоганом Украину и Ближний Восток
Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались в том числе... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T17:30
2025-10-07T17:30
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
новости
россия
турция
в мире
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались в том числе ситуация вокруг Украины и обстановка на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.Также Эрдоган поздравил Владимира Путина с днем рождения и высказал самые добрые пожелания в этой связи.Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, Эрдоган заявил в ходе разговора, что Турция прилагает усилия для обеспечения перемирия в секторе Газа и доставки гуманитарной помощи в регион.
Путин обсудил с Эрдоганом Украину и Ближний Восток

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались в том числе ситуация вокруг Украины и обстановка на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Главы государств затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Условлено о дальнейших контактах", – говорится в сообщении.
Также Эрдоган поздравил Владимира Путина с днем рождения и высказал самые добрые пожелания в этой связи.
Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, Эрдоган заявил в ходе разговора, что Турция прилагает усилия для обеспечения перемирия в секторе Газа и доставки гуманитарной помощи в регион.
"Президент (Эрдоган) заявил, что дипломатические инициативы должны набрать обороты, чтобы гарантировать завершение украинско-российской войны справедливым и прочным миром, и что Турция продолжит работать на благо мира", – добавили в пресс-службе.
