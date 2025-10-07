https://crimea.ria.ru/20251007/putin-obsudil-s-erdoganom-ukrainu-i-blizhniy-vostok-1150029999.html

Путин обсудил с Эрдоганом Украину и Ближний Восток

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались в том числе ситуация вокруг Украины и обстановка на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.Также Эрдоган поздравил Владимира Путина с днем рождения и высказал самые добрые пожелания в этой связи.Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, Эрдоган заявил в ходе разговора, что Турция прилагает усилия для обеспечения перемирия в секторе Газа и доставки гуманитарной помощи в регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

