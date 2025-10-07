https://crimea.ria.ru/20251007/putin-obsudil-s-erdoganom-ukrainu-i-blizhniy-vostok-1150029999.html
Путин обсудил с Эрдоганом Украину и Ближний Восток
Путин обсудил с Эрдоганом Украину и Ближний Восток - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Путин обсудил с Эрдоганом Украину и Ближний Восток
Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались в том числе... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T17:30
2025-10-07T17:30
2025-10-07T17:30
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
новости
россия
турция
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_24e0d69d7aa2df1b9155ba68118aa791.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались в том числе ситуация вокруг Украины и обстановка на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.Также Эрдоган поздравил Владимира Путина с днем рождения и высказал самые добрые пожелания в этой связи.Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, Эрдоган заявил в ходе разговора, что Турция прилагает усилия для обеспечения перемирия в секторе Газа и доставки гуманитарной помощи в регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_227:136:2777:2048_1920x0_80_0_0_a1ee90a4e34451ba673b5aa99ab662c1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, новости, россия, турция, в мире, политика
Путин обсудил с Эрдоганом Украину и Ближний Восток
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались в том числе ситуация вокруг Украины и обстановка на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Главы государств затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Условлено о дальнейших контактах", – говорится в сообщении.
Также Эрдоган поздравил Владимира Путина с днем рождения и высказал самые добрые пожелания в этой связи.
Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, Эрдоган заявил в ходе разговора, что Турция прилагает усилия для обеспечения перемирия в секторе Газа и доставки гуманитарной помощи в регион.
"Президент (Эрдоган) заявил, что дипломатические инициативы должны набрать обороты, чтобы гарантировать завершение украинско-российской войны справедливым и прочным миром, и что Турция продолжит работать на благо мира", – добавили в пресс-службе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.