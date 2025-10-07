https://crimea.ria.ru/20251007/kakoy-segodnya-prazdnik-7-oktyabrya-1131819535.html

Какой сегодня праздник: 7 октября

Какой сегодня праздник: 7 октября - РИА Новости Крым, 07.10.2025

Какой сегодня праздник: 7 октября

Работники и служащие штабов МВД празднуют профессиональный праздник. 7 октября – День вежливых людей. А еще в этот день родился президент России Владимир Путин.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Работники и служащие штабов МВД празднуют профессиональный праздник. 7 октября – День вежливых людей. А еще в этот день родился президент России Владимир Путин.Что празднуют в России7 октября в России отмечают еще один важный (особенно для крымчан) праздник – День вежливых людей. Впервые о них написал в своем блоге военно-политический журналист Борис Рожин. Формулировкой "вежливые люди" он описал военных в камуфляже без опознавательных знаков, которые в феврале 2014 года взяли под контроль важные административные здания Крыма и военные объекты на его территории с целью обеспечить мирное проведение всекрымского референдума. Операция проходила подчеркнуто корректно, при поддержке местного населения и без кровопролития. Чуть позже в честь вежливых людей Госдума РФ учредила праздник, выбрав дату 7 октября – день рождения президента РФ Владимира Путина.Работники и служащие штабов МВД России отмечают 7 октября профессиональный праздник. Его история уходит корнями в 1918 год, когда при Главном управлении Рабоче-крестьянской милиции НКВД были созданы инструкторский и информационные отделы. Чуть позже их объединили в инструкторско-инспекторский отдел. В период с 1960 по 1980 годы эти службы пережили существенное реформирования и появились во всех управлениях внутренних дел. Сейчас работники штабов МВД помогают в раскрытии преступлений по "горячим следам", проведению антитеррористических, оперативно-профилактических, общественно-политических и культурно-массовых мероприятий. При этом штабы отвечают также за связь между всеми силовыми структурами и ведомствами.Памятные датыВ 1949 году на части территории бывшей нацисткой Германии была образована Германская Демократическая Республика, которая просуществовала до 1990 года.В 1959 году советский космический аппарат "Луна-3" впервые в истории покорения космоса облетел Луну. Благодаря аппарату удалось увидеть изображение обратной стороны спутника Земли. Это дало СССР возможность в очередной раз продемонстрировать первенство в космической гонке, а на карте Луны появились кратеры Циолковский, Джордано Бруно, Менделеев, Склодовская-Кюри, а также лунные моря – Мечты и Москвы. Кроме этого, во время полета впервые в мире на практике был отработан гравитационный маневр. Система ориентации аппарата была построена и разработана учеными под руководством советского и российского ученого физика-механика Бориса Раушенбаха. Именно он первым в мире решил задачу по управлению аппаратом в космосе.В 1993 году президент России Борис Ельцин упразднил главный караульный пост в России возле мавзолея Ленина и в 1997 году перенес его в Александровский сад к Вечному огню. Церемониал смены почетного караула появился примерно в 19 веке, во времена царствования Павла I. Тогда ритуал вахт-парада превратился в важное государственное дело с обязательным участием императора или его наследника. В советской России Пост № 1 появился в годовщину смерти Владимира Ленина в 1924 году.Кто родился в этот день7 октября 1952 года родился российский лидер и президент РФ Владимир Путин. Он стал руководить страной с 1999 года и переизбирался на эту должность четыре раза. Президент с детства увлекался произведениями Киплинга, а в более зрелом возрасте полюбил творчество Михаила Лермонтова. Одна из любимых песен – "С чего начинается Родина?" Эту мелодию Путин сам поет и наигрывает на фортепиано. Еще Владимир Владимирович коллекционирует географические карты и почтовые марки с изображениями выдающихся людей.140 лет назад родился датский ученый, физик и лауреат Нобелевской премии Нильс Бор. Уже в 23 года он получил за свою дипломную работу об определении поверхностного натяжения воды по вибрации водяной струи престижную награду – золотую медаль датской королевской академии наук. В 1922 году Бор открыл "закон радиоактивных смещений" – основное правило, описывающее превращение элементов в процессе радиоактивного распада. Именно это открытие и принесло ученому Нобелевскую премию.В 1931 году родился первый чернокожий епископ в ЮАР Десмонд Мпило Туту. В 1984 году за свою деятельность он стал лауреатом Нобелевской премии мира. Туту был одним из самых ярких борцов с политикой апартеида – официальной политики расового разделения, которая проводилась в ЮАР с 1948 по 1994 года. После уничтожения этого античеловечного режима он возглавил комиссию по расследованию преступлений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

