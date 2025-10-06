Рейтинг@Mail.ru
В Сочи судам запретят выходить в море при угрозе атаки - РИА Новости Крым, 06.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251006/v-sochi-sudam-zapretyat-vykhodit-v-more-pri-ugroze-ataki-1149988396.html
В Сочи судам запретят выходить в море при угрозе атаки
В Сочи судам запретят выходить в море при угрозе атаки - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В Сочи судам запретят выходить в море при угрозе атаки
В Сочи ввели дополнительные меры безопасности, предусматривающие запрет на выход судов из портов во время угроз атак беспилотников или морских дронов. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Сочи ввели дополнительные меры безопасности, предусматривающие запрет на выход судов из портов во время угроз атак беспилотников или морских дронов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин по итогам заседания антитеррористической комиссии.Градоначальник также отметил, что на сегодняшний день в Сочи функционируют более 200 защитных сооружений, а около 1200 подвалов в многоквартирных домах могут использоваться в качестве временных укрытий.Прошунин также призвал сочинцев и гостей курорта с пониманием отнестись к периодическим отключениям мобильного интернета, подчеркнув, что это делается исключительно для обеспечения безопасности.
Новости
сочи, атаки всу, безопасность, краснодарский край, андрей прошунин, новости
В Сочи судам запретят выходить в море при угрозе атаки

© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанкРыбаки на пирсе и морской вокзал в Центральном районе города Сочи
Рыбаки на пирсе и морской вокзал в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Сочи ввели дополнительные меры безопасности, предусматривающие запрет на выход судов из портов во время угроз атак беспилотников или морских дронов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин по итогам заседания антитеррористической комиссии.
"Были утверждены дополнительные меры по противодействию новым угрозам, таким как беспилотники и безэкипажные катера. По аналогии с аэропортом, при получении сигнала тревоги вводится ограничение на выход судов из портов", - написал он в своем Telegram-канале.
Градоначальник также отметил, что на сегодняшний день в Сочи функционируют более 200 защитных сооружений, а около 1200 подвалов в многоквартирных домах могут использоваться в качестве временных укрытий.
Прошунин также призвал сочинцев и гостей курорта с пониманием отнестись к периодическим отключениям мобильного интернета, подчеркнув, что это делается исключительно для обеспечения безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
