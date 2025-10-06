https://crimea.ria.ru/20251006/v-sochi-sudam-zapretyat-vykhodit-v-more-pri-ugroze-ataki-1149988396.html

В Сочи судам запретят выходить в море при угрозе атаки

В Сочи судам запретят выходить в море при угрозе атаки

В Сочи ввели дополнительные меры безопасности, предусматривающие запрет на выход судов из портов во время угроз атак беспилотников или морских дронов. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Сочи ввели дополнительные меры безопасности, предусматривающие запрет на выход судов из портов во время угроз атак беспилотников или морских дронов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин по итогам заседания антитеррористической комиссии.Градоначальник также отметил, что на сегодняшний день в Сочи функционируют более 200 защитных сооружений, а около 1200 подвалов в многоквартирных домах могут использоваться в качестве временных укрытий.Прошунин также призвал сочинцев и гостей курорта с пониманием отнестись к периодическим отключениям мобильного интернета, подчеркнув, что это делается исключительно для обеспечения безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

