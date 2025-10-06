Редактор РИА Новости Крым раскрыла секреты журналистики молодежи

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Шеф-редактор специальных проектов отдела сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова рассказала крымской молодежи об основных технических, юридических и этических принципах мобильной журналистики.Встреча прошла в рамках юбилейного десятого форума молодежи "Таврический бриз". Он ежегодно проходит в Крыму и объединяет подростков и юношество от 14 до 18 лет.Мастер-класс прошел как одно из занятий спецкурса "Молодежные медиа" для лидеров мнений, медиаволонтеров, руководителей и участников студенческих и школьных пресс-служб, блогеров, графических дизайнеров, фотографов, видеографов, копирайтеров и начинающих журналистов.В ходе часового мастер-класса в живой беседе участники форма и спикер выяснили, чем конвергентная журналистика отличается от мобильной, с чего начинать сообщение в блоге, как сделать сообщение эмоциональным без перегибов и правильно оперировать терминами.Ольга Леонова показала примеры удачного ведения социальных сетей и блогов, а также допущенные ранее распространенные среди неопытных журналистов и блогеров ошибки.Кроме того, она затронула психологические аспекты работы журналиста – кейсы общения со спикерами и собеседниками, а также способы избежать эмоционального выгорания от перенасыщения информацией.Молодежный форум "Таврический бриз" – ежегодное событие, объединяющее самых ярких, неравнодушных и активных представителей молодежи Республики Крым в возрасте от 14 до 18 лет. За прошедшее десятилетие форум, считают его организаторы, стал не просто площадкой для общения, но и настоящей школой лидерства, саморазвития и командного духа. Организаторы форума – Государственный комитет молодежной политики Республики Крым и Автономная некоммерческая организация "Дом молодежи".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Шеф-редактор специальных проектов отдела сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова рассказала крымской молодежи об основных технических, юридических и этических принципах мобильной журналистики.
Встреча прошла в рамках юбилейного десятого форума молодежи "Таврический бриз". Он ежегодно проходит в Крыму и объединяет подростков и юношество от 14 до 18 лет.
Мастер-класс прошел как одно из занятий спецкурса "Молодежные медиа" для лидеров мнений, медиаволонтеров, руководителей и участников студенческих и школьных пресс-служб, блогеров, графических дизайнеров, фотографов, видеографов, копирайтеров и начинающих журналистов.
В ходе часового мастер-класса в живой беседе участники форма и спикер выяснили, чем конвергентная журналистика отличается от мобильной, с чего начинать сообщение в блоге, как сделать сообщение эмоциональным без перегибов и правильно оперировать терминами.
"Ваше мнение или эмоция может быть важно в том случае, если вы обладаете постоянной, взвешенной и четкой позицией и умеете ее облечь в грамотную и не занудную и не запутанную словесную форму", – посоветовала сотрудник РИА Новости Крым своим юным будущим коллегам.
Ольга Леонова показала примеры удачного ведения социальных сетей и блогов, а также допущенные ранее распространенные среди неопытных журналистов и блогеров ошибки.
"Общайтесь простыми словами, не терминами, которые мало кто знает. Переводите с научного языка на общечеловеческий, не частите цифрами, особенно дробными. Особый успех, когда те или иные цифры даются в пропорциях – это привлечет внимание людей", – посоветовала шеф-редактор спецпроектов.
Кроме того, она затронула психологические аспекты работы журналиста – кейсы общения со спикерами и собеседниками, а также способы избежать эмоционального выгорания от перенасыщения информацией.
Молодежный форум "Таврический бриз" – ежегодное событие, объединяющее самых ярких, неравнодушных и активных представителей молодежи Республики Крым в возрасте от 14 до 18 лет. За прошедшее десятилетие форум, считают его организаторы, стал не просто площадкой для общения, но и настоящей школой лидерства, саморазвития и командного духа. Организаторы форума – Государственный комитет молодежной политики Республики Крым и Автономная некоммерческая организация "Дом молодежи".
